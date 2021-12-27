Türkiye Gazetesi

2006 yılından beri ekranda izleyenleriyle bir araya gelen polisiye, aksiyon, dram ve komedi türündeki Türk yapımı dizisi Arka Sokaklar da ayrılık iddiası sosyal medyayı karıştırdı. Şevket Çoruh, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Ela Yörüklü gibi isimlerin başrolü paylaştığı Arka Sokaklar 15 yıldır ekran macerasına ara vermeden devam ediyor. Kadrosuna birçok ünlü ismin girip ayrıldığı dizide son olarak Merve Oflaz, Onur Bay Yüsra Geyik ve Alp Korkmaz ayrılmıştı.

RIZA BABA DİZİDEN AYRILIYOR İDDİASI

Kadrosunda birçok değişikliğin yaşandığı dizinin resmi Instagram hesabından paylaşılan siyah fonlu fotoğraf ayrılık iddialarının ortaya atılmasına neden oldu. Siyah fonlu fotoğrafta yer alan Rıza Baba yazısı dizinin sevenleri tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Paylaşımdan sonra usta oyuncu Zafer Ergin’in diziden ayrılacağı iddiaları ortaya atıldı. Birçok sosyal medya kullanıcısı "Rıza Baba olmazsa olmaz" ve "Rıza Baba diziden çıkmasın" yorumları yaptı. Dizinin merakla beklenen yeni bölümü ise 14 Ocak 2022 Cuma akşamı ekranda olacak.

Arka Sokaklar’ da flaş ayrılık kararı iddiası! Oya Okar diziye veda ediyor 15 sezondur devam eden Arka Sokaklar dizisinden ayrılık haberleri gelmeye devam ediyor. Yeni sezona da eksiklerle başlayan Arka Sokaklar dizisinden Selin Komiser’i canlandıran Oya Okar’ın ayrılacağı iddia edildi.