Türkiye Gazetesi

10 yılı aşkın süredir yayın hayatına devam eden Arka Sokaklar dizisi ile ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Kanal D ekranlarında yayınlanan diziden Rıza Baba'nın ayrılacağı konuşuluyor. Peki Rıza Baba diziden ayrılacak mı?

Kadrosunda Şevket Çoruh, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Ela Yörüklü gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisi, yayınlandığı ilk günden beri reytinglerde üst sıralardan inmiyor.

RIZA BABA GERİ GELECEK Mİ?

Arka Sokaklar dizisinin resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım kafalarda karışıklığa neden oldu. Siyah bir zemin üzerinde Rıza Baba hastagı açılması 'Rıza Baba geri dönecek mi?' sorusunu akıllara getirdi.



Arka Sokaklar'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Rıza babanın istifa haberi herkesi derinden üzer. Ekip ne yapacağını bilemez haldedir. Rıza baba geri adım atmamakta kararlıdır. Bakanlıktan gelen bir müfettiş emniyeti ziyaret eder. Engin komisere danışacağı önemli bir konu vardır. Mesut'un tutuklanma haberi ekibin gündemini değiştirir. Mesut'un sorgusuna Savcı Cahit Toprak girecektir. Savcı, ekibimize Mesut'u aklayacak delilleri bulmaları için 24 saat süre tanır; fakat, bu hiç kolay olmayacaktır. Çünkü John, Victoria ve İdil'in planları henüz bitmemiştir. Hakan ve Arda, eski bir muhbirleri olan Cevdet'i ziyaret edip her şeyin yolunda olup olmadığını kontrol eder. Ertesi gün mahallenin iki esnafı vahşice öldürülür. Bu iki adamın arasındaki bağlantıyı çözmeye çalışan ekibimiz muhbirleri Cevdet'i sorgulayınca yeni bilgiler gün ışığına çıkar.

Arka Sokaklar’ da flaş ayrılık kararı iddiası! Oya Okar diziye veda ediyor 15 sezondur devam eden Arka Sokaklar dizisinden ayrılık haberleri gelmeye devam ediyor. Yeni sezona da eksiklerle başlayan Arka Sokaklar dizisinden Selin Komiser’i canlandıran Oya Okar’ın ayrılacağı iddia edildi.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in yeni dizisi belli oldu Ekranların uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da Zeliş karakteri ile 15 sene rol aldıktan sonra ayrılan Yüsra Geyik, Camdaki Kız dizisinin kadrosuna katıldı.