Yerel El Nuevo'nun haberine göre, ünlü rapçi Bad Bunny'nin 10-11 Aralık'ta San Juan'daki Hiram Bithorn Stadyumu'nda yapılan konserlerinden sonra koronavirüsün bulaştırıcı olduğu düşünülüyor.
Porto Rikolu yetkililer, filyasyon ekiplerinin konserle bağlantılı 2 binden fazla vaka tespit ettiklerini belirtti. Bu kişiler arasında hem konsere gidenler hem de konsere gidenlerle temasa geçenler olduğu ifade edildi. Vakalardan kaç kişinin hastaneye kaldırıldığı kaç kişinin ise öldüğü bilinmiyor.
ABD'li rapçi Travis Scott, 10 kişinin öldüğü konseri hakkında konuştu ABD'li rap müzik sanatçısı Travis Scott, 10 kişinin hayatını kaybettiği konser hakkında ilk kez konuştu.
Festival izdihamının ardından ünlü rapçilere büyük şok! ABD'de bir müzik festivalinin açılış gecesinde çıkan izdiham 8 kişinin ölümü, 300 kişinin yaralanması ile sonuçlanmıştı. Korkunç olayın ardından yaralı şahıslardan birinin Travis Scott ve Drake'e 1 milyon dolarlık tazminat davası açtığı öğrenildi.
Bad Bunny konserinden sonra 2 bini aşkın Covid-19 vakası
Porto Rikolu rapçi Bad Bunny'nin konserleriyle bağlantılı olduğu düşünülen 2 binden fazla kişinin Koronavirüs'e yakalandığı tespit edildi.
Yerel El Nuevo'nun haberine göre, ünlü rapçi Bad Bunny'nin 10-11 Aralık'ta San Juan'daki Hiram Bithorn Stadyumu'nda yapılan konserlerinden sonra koronavirüsün bulaştırıcı olduğu düşünülüyor.
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