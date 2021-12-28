Türkiye Gazetesi

Birsen Altuntaş'ın iddiasına göre; reytinglerde üst sıralardaki yerini koruyan Kalp Yarası dizisi ekibine, genç bir yıldız dahil oluyor. Bu yıldız ismin, Nilsu Berfin Aktaş olduğu öğrenilirken, Aktaş'ın 28. bölümden itibaren ekranlardaki yerini alacağı söyleniyor.

28. BÖLÜMDE DİZİYE DAHİL OLACAK

Süreç Film’in atv için çektiği Kalp Yarası dizisi 3 Ocak’ta yılbaşı molası veriyor. Antakya’da çekilen dizi 10 Ocak’ta yeniden sevenlerinin karşısına çıkacak.

Genel hikayesi sektörün duayen isimlerinden Tomris Giritlioğlu’na ait olan dizinin kadrosuna son olarak flaş bir isim katılacak.

Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler ve Meltem Gülenç’i buluşturan dizi Kalp Yarası’na son dönemin güzelliği ve yeteneğiyle öne çıkan yıldızlarından Nilsu Berfin Aktaş katıldı.

Diziye sürpriz bir karakterle bomba gibi gelecek olan güzel oyuncu son olarak “Benim Hayatım” projesinde başrol oynamıştı.

Nilsu Berfin Aktaş dizinin 17 Ocak’ta ekrana gelecek 28. bölümünde seyirci karşısına çıkacak.

Güzel oyuncu son olarak “Benim Hayatım” projesinde başrol oynamıştı

NİLSU BERFİN AKTAŞ KİMDİR?

1998 yılında Ankara’da doğan güzel oyuncu Yetenek Evi Sanat Akademisi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Başarılı oyuncu 2018 yılında Nurgül Yeşilçay, Hamdi Alkan ve Fırat Parlak’ın jüriliğini yaptığı Geleceğin Starı yarışma programı ile adından sıkça söz ettirmeye başladı. Oyunculuk kariyerinde markaların reklamlarında da rol alan Aktaş, adını; yönetmenliğini Ersoy Güler’in yaptığı ‘’Kuzey Yıldızı İlk Aşk’’ projesinde Gökçe karakteriyle duyurdu.

DİZİ PROJELERİ

2019 - Show TV / Kuzey Yıldızı İlk Aşk / Gökçe Karakteri - Director: Ersoy Güler

2021-Star TV / Benim Hayatım / Hayat karakteri

SİNEMA ÇALIŞMALARI

2019 - Rastlantı - Director: Onur Öğden

KATILDIĞI YARIŞMALAR

2018 - Geleceğin Starı - Director: Tamer İpek

El kızı dizisi yayından kaldırılıyor FOX TV'nin büyük umutlarla yayın hayatına başlayan dizisi El Kızı'nın, istenilen performansı gösterememesinin ardından yayından kaldırılacağı öğrenildi.