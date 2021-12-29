Türkiye Gazetesi

Güzel oyuncu Hande Soral, 2017 yılında kendisi gibi oyuncu İsmail Değirmenci ile hayatını birleştirmişti. Ünlü çiftten geçtiğimiz günlerde güzel haber geldi. Hande Soral, Instagram hesabından paylaştığı ultrason fotoğrafıyla anne olacağını duyurdu. Çift, dört yıllık evliliklerinin ardından bebeklerini kucağına almak için gün sayıyor.

ERKEK BEBEK GELİYOR

Bebek haberini duyurmalarının ardından ünlü çift, cinsiyet partisi düzenledi. Yakın arkadaşları ve aile bireylerinin katıldığı partide mutluluk dolu kareler objektiflere yansıdı. Hande Soral-İsmail Değirmenci, gecede bebeğin cinsiyetini de açıkladı. Ünlü çiftin bir oğlu olacak.

Hande Soral, anne olacağını Instagram hesabından bu kareyi paylaşarak duyurmuştu.

Ünlü oyuncu Hande Soral hamile olduğunu açıkladı Ünlü oyuncu Hande Soral sosyal medya hesabı üzerinden hamile olduğunu açıkladı. Güzel oyuncu bu mutlu haberi Instagram’dan ultrason fotoğrafı paylaşarak duyurdu.

Hande Soral ile İsmail Demirci evlendi Hande Soral (30), 2.5 yıldır birlikte olduğu İsmail Demirci’yle (32) bu akşam Kemer Country Orman Evi’nde evlendi.