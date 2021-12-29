Türkiye Gazetesi

Bu bir mafya dizisidir sloganıyla 2013 yılında ekranlara gelen aksiyon ve politik türündeki Kurtlar Vadisi dizisi 4 sezon boyunca devam ederek izleyicisiyle bir araya geldi. Osman Sınav’ın yapımcılığını üstendiği 97 bölümden oluşan dizi bir döneme damga vurdu.

ESKİ HALİNDEN ESER YOK

Sevilen dizi Kurtlar Vadisi’nde canlandırdığı Güllü Erhan karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Erhan Ufak’ın son haliyle gündem oldu. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan 43 yaşındaki oyuncunun bir hayli değiştiği gözlemlendi.

“YAŞLANMIŞSIN BE GÜLLÜ ABİM”

Ufak’ın sosyal medya hesabından “Ve insan kalbinde; duası kadar yaşatırmış, sevdiklerini...” notunu düşerek yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçileri, Ufak'a "Yaşlanmışsın be Güllü abim" şeklinde yorumlar yaptı.

Fenomen diziye bomba transfer: Nilsu Berfin Aktaş Kalp Yarası'nda ATV'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'na, genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın dahil oalcağı öğrenildi.