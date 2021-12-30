Türkiye Gazetesi

Ünlü türkücü İzzet Altınmeşe'nin oyuncu oğlu Ali Murat Altunmeşe, 10 gün önce, 11. kattan düşerek vefat etmişti. Son olarak "Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı" dizisinde oynayan 43 yaşındaki oyuncu ölümüyle sevenlerini hüzne boğmuştu. Genç oyuncunun vefatının ardından İzzet Altınmeşe ilk kez açıklama yaparak, "Allah evlatlarınızı bağışlasın. Allah evlat acısı kimseye tattırmasın" dedi.

İzzet Altınmeşe’nin oğlu oyuncu Ali Murat Altunmeşe’nin ölümü hem sanat camiasını hem de yakınlarını hüzne boğmuştu.

“YALAN DÜNYADAN BİR GERÇEK YAŞAM DAHA YAŞADIK”

Kameralar karşısına geçerek duygularını paylaşan İzzet Altınmeşe, "Çok değerli dostlarım, sevgili kardeşlerim, sevgili bacılarım. İşte yalan dünyadan bir gerçek yaşam daha yaşadık. Hepimizin yaşadığı veya yaşayacağı, bu tür yaşamın içinden dediğimiz, acı da olsa tatlı da olsa, yüce yaradan nasip ediyor" dedi.

“ALLAH EVLATLARINIZI BAĞIŞLASIN”

Kendisine bu süreçte destek olan, cenazeye gelen gelemeyen herkese teşekkür eden İzzet Altınmeşe, sözlerinin devamında ise "Evet, yakın zamanda bize emanet edilen evladım, Ali Murat'ın cenazesine lütfedip uzaktan, yakından gelenler, gelemeyenler ve yanımda olanlar, uzaktan sevenler, yakından sevenler, hepinize ama hepinize, bütün Türkiye'min güzel insanları, sizlere çok teşekkür ediyorum. Allah bütün geçmişlerinize rahmet etsin. Allah evlatlarınızı bağışlasın. Allah evlat acısı kimseye tattırmasın. Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı.

Sanatçı İzzet Altınmeşe’nin oğlu son yolculuğuna uğurlandı Türk halk müziği sanatçısı İzzet Altınmeşe’nin oğlu Ali Murat Altınmeşe, bugün yapılan cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

İzzet Altınmeşe’nin en acı günü! Oğlu Ali Murat Altunmeşe hayatını kaybetti Usta sanatçı İzzet Altınmeşe aldığı acı haberle yıkıldı. Altınmeşe’nin 42 yaşındaki oğlu Ali Murat Altınmeşe, Mersin’de kaldığı binanın 12’nci katından atlayarak intihar etti. Acı haberle yıkılan İzzet Altınmeşe’ye yakınları tarafından destek mesajları peş peşe geldi.