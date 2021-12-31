Türkiye Gazetesi

Ünlü sanatçı Melek Mosso, 2022 projesini ilk kez açıkladı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde Bodrum Belediyesi'nin yılbaşı etkinlikleri kapsamında sahne alan Melek Mosso, kendisini dinleyenleri adeta mest etti. Melek Mosso’yu dinlemek için 'Bodrum Belediye Meydanı'na gelenler adım atacak yer bırakmadı. Meydana sığmayan Mosso hayranları cadde ve sokakları kapattı.

YAKLAŞIK 10 BİN KİŞİ KATILDI

Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı konserde Mosso, sevilen şarkılarını hayranlarıyla paylaştı. Zaman zaman eğlendiren, zaman zaman ise duygu dolu anlar yaşatan Mosso yaklaşık 3 saat sahnede kaldı. Binlerce kişi Mosso’nun şarkılarına eşlik etti.



Melek Mosso'yu dinleyen vatandaşlar unutulmaz saatler yaşadı

SENFONİ ORKESTRASIYLA ARABESK PROJESİ YOLDA

Konser öncesinde gazetecilerin sorularını cevaplayan Melek Mosso, "Pandemide her meslek grubu aynı sıkıntıyı çekti, bizler de çektik. Umarım 2022’de bu sağlıksız günler geride kalır, kaybettiklerimizi, üzüldüklerimizi geri kazanırız" dedi.

Herkesin istek ve dileklerinin gerçekleşmesini temenni eden ve yeni projesinden bahseden Mosso, "2022 yılında yeni 'single'lar gelecek birkaç tane üst üste, ondan sonra da yaz boyunca büyük bir projem var. 'Melek Mosso senfoni orkestrasıyla arabesk projesi' olacak. Bunun ilk defa burada haberini veriyorum" dedi.

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