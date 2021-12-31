Türkiye Gazetesi

Bir zamanlar Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba’nın kızı rolünü canlandıran Pınar Aydın, evlenerek Giresun’a taşındı. Eşi ve çocuklarıyla ekranlardan uzak bir hayat sürdürmeyi tercih eden Aydın, yıllar sonra gündeme geldi.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Sosyal medya hesabında son halinin fotoğraflarını yayınlayan Aydın’ı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. 40 yaşındaki Aydın için bazı takipçiler “Yıllara meydan okuyor” yorumları yaparken bazıları ise “Tanıyamadım, ne kadar değişmiş” yorumu yaptı.

PINAR AYDIN KİMDİR?

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Amatör birçok grupta solistlik yaptı. 5 kız kardeşten biri olan Pınar, mimar bir baba ve memur emeklisi bir annenin çocuğu.

2004 yılında müzik yarışma programı Akademi Türkiye'de üçüncü oldu.

2011 yılında "Dur Dedim" adlı bir albüm yayımladı.

Arka Sokaklar, Akasya Durağı gibi ünlü birkaç dizide rol aldıktan sonra ekranlara ara verdi.

Arka Sokaklar'da kafa karıştıran paylaşım! Rıza Baba ayrılıyor mu? Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da bu hafta bir ayrılık mı yaşanacak? Son bölümde Rıza Baba'nın istifa etmesi üzerine ayrılacağı konuşuluyordu. Dizinin resmi sosyal medya hesabından paylaşılan bir fotoğraf da kafaları karıştırdı.

Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a iki yeni isim 2006 yılından bu yana Kanal D ekranlarında yayınlanan ve seyircinin sevgilisi haline gelen Arka Sokaklar'da birçok ismin diziden ayrılması herkesi şaşırtmıştı. Müjdeli haber geldi. Diziye Oğuz Peçe ve Deniz Çatalbaş katıldı.