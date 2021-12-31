Türkiye Gazetesi

Adını, Muhteşem Yüzyıl, Adama Masalı gibi dizilerle duyuran ünlü oyuncu Nihan Büyükağaç'tan üzücü bir haber geldi. Başarılı oyuncunun ses teknisyeni eşinden boşanmaya karar verdiği öğrenildi.

Nihan Büyükağaç ve boşanmak üzere olduğu eşi Murat Şentürk.

BOŞANMA NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Son dönemde magazin dünyasında ayrılık rüzgarları esmeye devam ediyor. İbrahim Çelikkol’un eşi Mihre Çelikkol’dan boşanma kararı almasının ardından bir ünlü oyuncunun daha eşinden ayrılmaya hazırlandığı öğrenildi.

Son olarak “Ada Masalı” dizisinde ana castta yer alan Nihan Büyükağaç, eşi ses teknisyeni Murat Şentürk’ten fikir ayrılıkları nedeniyle boşanıyor.

Büyükağaç ile eşinin anlaşmalı olarak boşanacağı ortaya çıktı.

Nihan Büyükağaç, son olarak Koliba Film’in “Okul Yolunda” dizisiyle anlaşmıştı.

NİHAN BÜYÜKAĞAÇ KİMDİR?

28 Eylül 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun oldu.

İlk ekran deneyimini 2005 yılında Beşinci Boyut dizisinde figüran olarak yaşayan Nihan Büyükağaç, ilk rolünü 2006 yılında Fırtına dizisiyle aldı. Sınıf, Derdest, Ayrılık, Muhteşem Yüzyıl, Tozlu Yollar, Sevdaluk, Canevim, Gönül İşleri, Gecenin Kraliçesi gibi dizilerde rol almıştır.

2021 yılında senaryosunu Özcan Deniz'in yazdığı Seni Çok Bekledim dizisinde Sibel karakteriyle yer aldı. 1981 doğumlu olan Nihan Büyükağaç, 2021 yılı itibarıyla 40 yaşındadır. Murat Şentürk ile evlidir ve bir çocuk annesidir.

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