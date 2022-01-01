Türkiye Gazetesi

Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu’nun yaptığı Kim Milyoner Olmak İster, dün akşam yılbaşı özel bölümüyle ekranlara geldi. Özel bölüme Manga grubunun solisti Ferman Akgül ve şarkıcı Serkan Kaya katıldı.

TEBESSÜMLE CEVAP VERDİ

Serkan Kaya, 5 bin TL’lik "TDK Güncel Türkçe Sözlük'teki tanımına göre 'mesele' nedir" sorusuna tebessüm ederek ‘Sorun’ cevabını verdi. Verdiği cevapla bir sonraki üst soruya geçti.

200 BİN TL’DE ÇEKİLDİ

Şarkıcı Serkan Kaya, 100 bin TL değerindeki dokuzuncu soruya gelmeden önce 'yarı yarıya joker', daha sonra da 'telefonla joker' haklarını kullanarak doğru cevaba ulaştı. Başarılı bir performans sergileyen 44 yaşındaki şarkıcı, 200 bin TL’lik sorudan çekilme kararı aldı.

İşte Serkan Kaya'nın çekilme kararı almasına neden olan 'Milyoner'in 10'uncu soru...

"Türkçe'de hangi adda bir noktalama işareti vardır?"

Sorunun şıkları şu şekildeydi:

A: Benli ayraç

B: Kirpikli ayraç

C: Kaşlı ayraç

D: Bıyıklı ayraç

Doğru cevap: C şıkkı

Kim Milyoner Olmak İster’e görme engelli yarışmacı damga vurdu Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner adlı yarışma yayınlanan yeni bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi. Yarışmanın yeni bölümüne görme engelli yarışmacı Şafak Bey damga vurdu.

Kim Milyoner Olmak İster’de soruların nasıl hazırlandığı ortaya çıktı! Ekranların sevilen programı “Kim Milyoner Olmak İster?” sorularını kimin hazırladığı her zaman merak konusu oldu. İzleyicilerin pür dikkat izlediği programda, soruların nasıl hazırlandığı ve kimler tarafından hazırlandığı ortaya çıktı. Yarışmada sorulan soruların bir ekip tarafından hazırlandığı ve ekibin içinde yer alan kişilerinde birbirilerini tanımaması için kod sistemi kullandıkları belirtildi.

Kim Milyoner Olmak İster’de ehliyet dersi veren yarışmacı trafik sorusunda elendi Ekranların sevilen yarışmacısı Kim Milyoner Olmak İster, dün akşam yeni bölümüyle seyircilerle buluştu. İlginç anlar yaşanan yeni bölümde ehliyet dersleri veren Canan Ayaz, Kenan İmirzalıoğlu’nun sorduğu trafik ile ilgili soruda elendi. Seyircilerin şaşkınlıkla karşıladığı olayda İmirzalıoğlu, "Sanırım caps oldunuz Canan Hanım" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.