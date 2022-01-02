Türkiye Gazetesi

İzleyicilerin dört gözle beklediği Survivor All Star’da gerilim şimdiden başladı. Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan Hakan Hatipoğlu, All Star’a katılacak olan yarışmacıları performanslarına göre sıraladı. Hatipoğlu’nun bu paylaşımının ardından bazı yarışmacılardan tepki geldi.

“BOŞ YAPMAYA DEVAM ET”

Kendisine göre performans sıralaması yapan Hakan Hatipoğlu, listesinde yer vermediği yarışmacıları kızdırdı. Hatipoğlu’na ilk tepkiyi ise Yasin Obuz gösterdi. Obuz paylaşımında, "Bizi adamdan saymayanı, adam etmesini iyi biliriz. Boş yapmaya devam et...O algılarınızı yerle bir edeceğim eyvallah" dedi.

“ÇOK AMATÖRCE”

Hatipoğlu’nun sözlerine bir tepkide Mert Öcal'dan geldi. Öcal Twitter hesabından, "Kimin ne performans yapacağı hiç belli olmaz. Daha Dominik'e gitmeden yapılan performans değerlendirmeleri çok amatörce. Hangi yarışmacının 100m'yi kaç saniyede koştuğunu veya ne kadar atış çalıştığını kim biliyor?" yazdı.

“DIŞARIDA DA SAVAŞACAĞIZ”

Hatipoğlu'nun sözlerine bir tepki de oyuncu Furkan Kızılay'dan geldi. Instagram hesabından Hatipoğlu'nun paylaşımını yayınlayan Kızılay, "Hırsını alamamış paşam! Demek ki bu sene sadece sahada değil, dışarıda da savaşacağız. Öncelikle şunu söyleyeyim, fragmanda sadece heyecanlıyım, kazanmayı özledim dedim. Çünkü benim savaşım kendimle! Ben kimseyi hor görerek, küçümseyerek gitmiyorum. Bütün arkadaşlarım birbirinden yetenekli kişiler. Böyle bir sıralama yapmak sadece ilgi odağı olmak amaçlıdır" dedi.

Hakan Hatipoğlu’nun sıralaması;

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