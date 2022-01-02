Türkiye Gazetesi

Sosyetik kasap Nusret Gökçe’nin erkek kardeşi kasap Özgür Gökçe’ye şantaj şoku. Abisi gibi kasap olan Özgür Gökçe, eski çalışanı tarafından şantaja maruz kaldığını iddia ederek şikayetçi oldu.

İŞTEN ÇIKARTILDI

Özgür Gökçe’nin iddialarına göre, Bahadır G. isimli eski çalışanı restoranında güvenlikçi olarak çalışıyordu. Bir süre sonra işten çıkarılan Bahadır G. İş Mahkemesine başvurarak işe iade davası açtı.

10 BİN DOLAR İSTEDİ

Aralarındaki tartışma devam ederken işten çıkartılan genç adam, bir arkadaşı aracılığıyla Özgür Gökçe’den 10 bin dolar para istedi. Parayı vermeyi kabul etmeyen Gökçe, şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

2 yıl sonra annesine kavuşan Nusret’e tepkiler üst üste geldi! Dünyanın en ünlü kasabı olan Nusret Gökçe, iki yıl aradan sonra ilk defa annesini ziyaret etti. Annesiyle duygusal anlar yaşayan Gökçe, annesiyle doya doya hasret giderdi. Sosyal medya hesabından da paylaşımlarda bulunan Nusret’e tepkiler ise üst üste geldi. Yapılan yorumlarda çoğu kişi, “O kadar paranın içinde anneni oturttuğun eve bak” yorumunu yaptı.

Nusret yeni mekanı için açtığı iş ilanıyla gündemde: Verdiği ücret ise dikkat çekti Londra’nın göbeğinde açtığı restoranıyla İngiliz basınının gündemine oturan sosyetik kasap Nusret Gökçe, verdiği şef ilanıyla yine gündemde. Nusret, verdiği ilanda işe alacağı şef için saatte 12 sterlin yani 150 TL vereceğini belirtti. Aynı zamanda bahşişlerden de para kazanabileceğini açıkladı.

Ailecek yemek 15 bin TL! Nusret yine İngiliz basınının gündeminde Son olarak Londra’da restoran açan ve pahalı fiyatlarıyla gündemden düşmeyen Nusret, 15 bin TL’lik hesapla yine gündeme geldi. Daha önce 3 burgerin 3.600 TL ve bir bifteğin 7.500 TL olmasıyla tepki çeken Nusret, bu seferde ailecek yenen yemek için ödenen 15 bin TL’lik hesapla gündeme geldi.