Dünya genelindeki salgın, kısıtlamalar ve seyahat yasaklarına rağmen çok sık seyahat etmesi ile de dikkat çeken tescilli güzel Tuğçe Aral, yeni yıla Paris'te girdi.
Ünlü model yaklaşık 3 yıldır birlikte olmasına rağmen ismini sakladığı erkek arkadaşı ile bir fotoğrafını paylaştı.
EVLENİYOR MU?
Parmağındaki tek taş yüzük takipçilerinin gözünden kaçmazken Aral'ın evlilik teklifi alıp almadığı merak konusu oldu. Tuğçe yüzüğünün değerinin ise 300 bin TL'ye yakın olduğu öğrenildi.
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Ünlü model Tuğçe Aral 300 bin TL'lik yüzüğü ile böyle poz verdi
Miss Freedom Turkey birincisi model Tuğçe Aral yeni yıla Paris'te girdi. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda elindeki 300 bin TL'lik yüzük dikkat çekti.
Dünya genelindeki salgın, kısıtlamalar ve seyahat yasaklarına rağmen çok sık seyahat etmesi ile de dikkat çeken tescilli güzel Tuğçe Aral, yeni yıla Paris'te girdi.
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