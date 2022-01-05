Türkiye Gazetesi

Televizyonların fenomen dizisi haline gelen ve sosyal medyada oldukça popüler olan Yasak Elma, bu defa sevenlerini üzecek bir haberle gündeme geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yasak Elma'nın 10 Ocak'ta ekrana gelmesi planlanan bölümü iptal edildi. Söz konusu diziye iki hafta ara verilecek.

SET GÜNÜ DEĞİŞTİ

Yılbaşı sonrası dizi sektörünün verdiği bir hafta ara, koronavirüsteki önlenemez artış sonrası uzadı. Türk kanalarındaki birçok yapımın bir hafta ara vereceği haberlerinin duyulmasının ardından FOX TV'den beklenmedik bir atak geldi. Kanal, bünyesinde bulunan tüm dizilere 2 hafta ara verme kararı aldı. Bu dizilerin arasından en dikkat çekeni ise Yasak Elma oldu. 2 Ocak’ta sete çıkıp 10 Ocak yayınına bölüm yetiştireceği açıklanan Yasak Elma, yeni bölüm iptal edilince set gününü çarşamba olarak değiştirdi.

5 sezondur seyirciyi ekran başına toplayan dizi ekibi yarın sete çıkacak ve 17 Ocak’ta ekrana gelecek bölümü yetiştirecek.

Yasak Elma’nın yıldız oyuncusu Eda Ece yeni projesini duyurdu! Yasak Elma dizisindeki performansıyla gözleri üstüne çeken ünlü oyuncu Eda Ece, sosyal medya hesabından hayranlarını şaşırtan bir açıklama yaptı. Eda Ece, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni bir yarışma programına başladığını açıkladı. Ece’nin açıklaması hayranlarını şaşırttı ve mutlu etti.

Yasak Elma'da yeni dönem: Seti habersiz terk etti, yeni tedbirler geldi Ekranların uzun soluklu dizisi Yasak Elma'da geçen sezon seti terk ettikten sonra geri dönmeyen ve canlandırdığı karakter için apar topar ölüm sahnesi çekilen Nesrin Cavadzade sonrası yapım şirketi, aynı durumla karşılaşmamak için yeni tedbirler aldı.