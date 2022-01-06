Türkiye Gazetesi

Bir süredir ekranlardan uzak olan Tolgahan Sayışman hem yapımcı hem de oyuncu olduğu Aynasız filminin çekimlerine başladı. Filmde 'Efehan' ve 'Haluk' isimlerinde iki farklı karaktere hayat verecek oyuncunun son halini görenler şaştı kaldı.

GÖRENLER TANIYAMIYOR

Her sahne öncesinde ‘Haluk’ karakteri için 55 dakika süren özel bir hazırlıkla kilolu ve sakallı hale bürünen Tolgahan Sayışman’ı, çekimler sırasında görenler tanıyamadı.

Filmin senaristleri sürpriz yaparak, ünlü oyuncunun canlandırdığı rollerden birine oğlu Efehan’ın, diğerine ise babası Haluk’un isimlerini verdi.

18 ŞUBAT’TA VİZYONDA

Ünlü oyuncuya 18 Şubat’ta vizyona girecek filminde Erdal Özyağcılar, Algı Eke, Sarp Bozkurt, Öznur Serçeler, Serdar Burak Şanal, Mehmet Bozdoğan, Çağla Boz, Aslıhan Karalar ve Sera Tokdemir gibi başarılı isimler de eşlik ediyor.

ÇOK HEYECANLIYIZ

Film setinde çekilen fotoğrafını paylaşan Tolgahan Sayışman yeni projesiyle ilgili sosyal medyadan şu mesajı paylaştı:

“Aylarca emek verip, uzun ve özverili hazırlıklar sonrası beş haftada Antalya ve İstanbul’da çekimlerini yaptığımız Aynasız’ın çekimleri tamamlandı. Şimdi sıra kurgu, montaj, müzik vs detayları tamamlamak ve en kısa zamanda izleyici ile buluşturmak. Bizler çok heyecanlıyız. Sizlerin beğenisi de emeğimizin en güzel ödülü olacak.”

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