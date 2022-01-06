Türkiye Gazetesi

Yeniden artan korona vakaları, televizyon sektörünü de vurdu. Ekranların fenomenleşen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da da koronavirüs paniği yaşandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; art arda gelen vaka haberleri seti iptal ettirdi.

YAPIMCI VE YÖNETMENİN ARDINDAN BAŞROL DE KORONAYA YAKALANDI

Geçen günlerde “Bir Zamanlar Çukurova” dizisinin çekimlerine korona molası verilmişti. Yapımcı Timur Savcı’yla bir ödül törenine katılan yönetmen Murat Saraçoğlu’nun temaslı olarak karantinaya girmesi çekimlerin durmasına neden olmuştu.

Son gelen bilgilere göre dizinin başrol oyuncusu İbrahim Çelikkol ile dizide sağ kolunu oynayan Erkan Bektaş’ın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Şu günlerde özel hayatında da çalkantılı bir dönem geçiren İbrahim Çelikkol’ın İstanbul’da karantinada olduğu öğrenildi.

Dizinin Züleyha’sı Hilal Altınbilek’in de bir süredir temaslı olarak karantinada olduğu belirtildi. Bütün bu yaşananların ardından dizi çekimleri ikinci kez durdu.

Bir Zamanlar Çukurova'da beklenmeyen ayrılık! Televizyon kuşağının en sevilen dizilerinden biri olan ve fenomen haline gelen dizisi Bir Zamanalar Çukurova'da beklenmeyen bir ayrılık yaşandı. Güzel oyuncu Selin Genç'in kadrodan ayrılacağı öğrenildi.

Bir Zamanlar Çukurova'ya bomba transfer Ekranların sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosuna Altan Gördüm katılacak. Gördüm aynı zamanda diziye geçen sezon veda eden Vahide Perçin'in de eski eşi.