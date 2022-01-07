Türkiye Gazetesi

Koronavirüs testi olan Selin Şekerci’nin test sonucu pozitif çıktı. Testinin pozitif çıkmasıyla evinde karantinaya giren Şekerci, yakın arkadaşı Hazal Kaya’nın da test olmasını istedi. Hazal Kaya’nın da test sonucu pozitif çıktı.

“7 KERE TEST YAPTIRDI”

Karantinaya giren Selin Şekerci, Hazal Kaya’nın panik yapmasını sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak tiye aldı. Şekerci paylaştığı videoda, "Hazal Kaya'ya Korona şoku! diye yapılmış Haber. Hazal panik bir arkadaşımızdır. Bu mevzu olduğundan beri, yaklaşık 7 kere falan test oldu. Hepsini yaptırdı. PCR'ını, Rapid'ini, Influenza'sını... Her şey negatif. Merak etmeyin, o da öyle biri ne yapalım" dedi.

TESTİ POZİTİF

Yakın arkadaşı Selin Şekerci’nin videosuna “İyi ki panik biriyim” diyerek cevap veren Hazal Kaya, son yaptırdığı testinin pozitif çıktığını söyledi.

“EVDEKİ HERKES POZİTİF”

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hazal Kaya, "Herkese merhaba Az önce temaslı sayılan, bir negatif bir pozitif çıkan ne idüğü belirsiz arkadaşımız Selin Şekerci bir takım açıklamalar yapmış benim ne kadar panik biri olduğuma dair. İyi ki öyleyim. Bugün itibarıyla pozitifim. Evdeki herkes pozitif. Ali hariç. Çok şükür bir tek o negatif. Umarım şimdilik değildir. Geçmiş olsun hepimize" şeklinde konuştu.

Başarılı oyuncu Hazal Kaya, geçtiğimiz sene de koronavirüse yakalanmıştı.

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