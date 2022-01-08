Türkiye Gazetesi

Bir süredir hastalığı sebebiyle zor günler geçiren Seren Serengil, arkadaşının ölüm haberiyle adeta yıkıldı. Serengil'in 23 yıldır danışmanlığını yapan arkadaşının 20 yıllık eşi kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ani ölüm haberiyle yıkılan Serengil, duygularını sosyal medyadan paylaştı.

“ACIMIZ O KADAR BÜYÜK Kİ…”

Ünlü isim, paylaşımında "İnanamıyorum ya haksızlık bu niye hep iyi insanlar? Korkunç, tarifsiz üzüldüğüm bir haber aldım şimdi. Canım Ebru'mun hayat arkadaşı, canı, hepimizin canı Hakan'ımız bu sabah geçirdiği kalp krizi sonucundan aramızdan ayrıldı. Acımız o kadar büyük ki... Ebru'm da gitti onunla beraber nasıl yaşanır bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

“BÖĞÜRE BÖĞÜRE KİMSENİN ARKASINDAN AĞLAMAMIŞTIM”

Instagram’da bir fotoğraf daha paylaşan Serengil, altına şunları yazdı:

"Ebru benim 23 yıldır danışmanım, zamanla kardeşim oldu... Hiç ayrılmadık her şeyimle güvendiğim inandığım tek insandır. Üstüme titrer bir de onun Hakan'ı vardı 20 yıldır tek kendinden çok sevdiği Hakan'ı. Dünyanın en iyi adamıydı. Bu sabah kalp krizi geçirdi ve onu kaybettik, avazım çıktığı kadar böğüre böğüre hiç kimsenin arkasından ağlamamıştım. Ebru'm nasıl yaşayacak şimdi. Bütün hayatı oydu. Nasıl alışacak bu duruma biz nasıl alışacağız bilmiyorum. Bu fotoğrafı Nice'e gittiğimizde ben çekmiştim. Benim nikah şahidimdiler darısı başınıza demiştim, mutluluk bu fotoğrafta kaldı. Sevenin biri ölünce diğeri yaşayamaz çünkü. Hakan'ım mekanın cennet olsun Ebru'n bize emanet."

Ölümle burun buruna gelen Seren Serengil'den üzen itiraf Ünlü şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, ameliyatla sağlığına kavuşmasının ardından geçirdiği zor günlerle ilgili inanılmaz itiraflarda bulundu. Seren Serengil, söz konusu dönemlerde altına kaçırdığını ve sık sık bayıldığını açıkladı.

Seren Serengil ameliyata girdi! İşte hastaneden ilk fotoğraf Ünlü sunucu Seren Serengil bir süredir sağlık sorunlarıyla gündemde. Yaşadığı sendrom nedeniyle organları iflas etmek üzere olan Serengil, bu sabah ameliyat masasına yattı.