MURAT ÖZTEKİN

Yolu bir şekilde ülkemizle kesişen nice yabancı “Bu ülke çok güzel, insanları çok sıcak” diyerek âdeta bir Türkiye âşığı oluyor. Biz de öyle bir sevdik ki, bu isimler içinde ünlü olanları televizyon vasıtasıyla her gün evlerimize misafir eder olduk... Bazen bir dizide onlarla gülüyor; bir sinema filminde beraber ağlıyoruz. Dilimize hâkim olmamalarına rağmen aralarında başrol oyuncusu olan bile var. Dildeki zorlu süreci örtbas etmek için çoğu yapımda ‘ülke dışından gelmiş bir yabancı’ rolü yazılıyor. Kendi aksanını Türkçe ile harmanlayan bu oyuncular yüzlerde tatlı bir tebessüm bırakıyor. Kimden mi bahsediyoruz? İşte şöhreti Türkiye’de yakalayan o isimler...

ALİNA BOZ

“Elimi Bırakma”, “Vatanım Sensin”, ”Paramparça” gibi dizilerde başrol oyuncusu olarak yer alan 1998 doğumlu Rus oyuncu Alina Boz, Moskovalı. İlkokula başlayana kadar Rusya’da kaldı. Ailesinin işleri sebebiyle Türkiye’ye gelen Boz, İstanbul’da yaşamaya başladı. Türkçeyi de ilkokul yıllarında öğrendi. Lisede Kabin Hizmetleri Bölümünden mezun olduktan sonra üniversitede tiyatro bölümünü bitirdi. Barış Manço Kültür Merkezinde 7 yıl oyunculuk yapan Boz, daha sonra dizilerde ve sinema filmlerinde yer almaya başladı. Bir röportajında “Türkiye’ye ilk geldiğimde çok zorlandım. Çok ağladım. Birinci sınıfa başladığım gün söyleyebildiğim tek şey “Ben Türkçe bilmiyorum”du” diye anlatır.



Alina Boz

JESSICA MAY

Türkiye’de yaşayan oyuncu ve model Jessica May, 5 Aralık 1993 tarihinde Brezilya’nın Paranacity şehrinde dünyaya geldi. İlk oyunculuk kariyerine Yeni Gelin dizisinde “Bella” karakterini canlandırarak başladı. 2019 yılında Dert Bende filmini çeken May, 2020 yılında ise Maria ve Mustafa dizisinde Maria karakterini canlandırdı. 2018’de fotoğrafçı Hüseyin Kara ile Brezilya’da evlendi.



Jessica May

WILMA ELLES

Almanya, Köln’de doğduğunda takvim 18 Ekim 1986 gününü gösteriyordu. 2012 yılında Türkiye’de bir TV dizisi sayesinde Türkçe öğrenmeye başladı. Sonrasında projeler ve ödüller arka arkaya geldi. Türk vatandaşlığı aldıktan sonraki adıyla Aslı Elles, 2015’te evlenip 2019’da sonlandırdığı evliliğinden iki çocuk sahibi oldu.



Wilma Elles

YASEMİN ALLEN

İngiliz Dudley Allen ile İngiliz-Türk vatandaşı oyuncu ve şarkıcı Suna Yıldızoğlu’nun kızı olarak 1989’da Londra’da doğan Yasemin Allen, ilköğrenimini Türkiye’de tamamladıktan sonra 11 yaşında Avustralya’ya yerleşti. On sekiz yaşında Türkiye’ye döndü. Kavak Yelleri, Yerden Yüksek gibi dizilerde yer aldı.



Yasemin Allen

LARISSA GACAMER

Brezilyalı manken 1988’de doğdu. 17 yaşında modellik kariyerine başlayan Gacemer, Türkiye’ye gelmeden önce 4 yıl tiyatro eğitimi aldı. Reklam kampanyalarının aranan yüzü olan Larissa Gacemer “O Hayat Benim” ve “Krem” isimli dizilerde oynadı. 2011’de eski basketbolcu Burak Gacemer ile evlendi.



Larissa Gacamer

E.ABEYLEGESSE

Etiyopya’da doğan 39 yaşındaki Elvan Abeylegesse eski atlet, orta ve uzun mesafe koşucusu. Türk statüsü kazandıktan sonra ilk defa Norveç’te yapılan Golden League 5.000 metre atletizm yarışlarında dünya rekoru kırdı. Türkiye’ye atletizmde olimpiyat oyunlarındaki ilk gümüş madalyasını da kazandırdı.



ALMEDA ABAZİ

Arnavut asıllı model ve oyuncu Almeda Abazi 1992 tarihinde Tiran’da doğdu. 2008’de güzellik yarışmasını kazanan Abazi üniversitede önce oyunculuk bölümünde ardından Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarında eğitim aldı. Abazi 2017 yılında ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman‘la dünyaevine girdi.



Almeda Abazi

LİNET

İsrail Tel Aviv doğumlu Linet Menaşi 46 yaşında. Hayatının büyük bölümünü İsrail’de geçiren ünlü şarkıcı hatta İsrail’de 3 ay kısa dönem askerlik bile yapmış. İlk albümünü 10 yaşında İsrail’de çıkaran Linet, Türkiye’de ise ilk albümünü 1995 yılında yayınlandı.



Linet

IVANA SERT

1979 doğumlu Ivana Sert Sırbistanlı. Asıl adı Ivana Smiljkoviç’dir. Türkiye’de sunucu, stilist, moda tasarımcısı, iş kadını, girişimci ve hatta yazar. Adını en çok moda programlarıyla duyuran Sert, 2004 yılında Yurdal Sert ile evlenip daha sonra boşandı.

PAMELA SPENCE

Almanya’nın Heidelberg şehrinde doğan Pamela Spence, İngiliz bir baba ve Türk bir annenin çocuğu olarak dünyaya gözlerini açtı. Annesiyle babasının ayrılması sonucu Türkiye’ye 15 yaşında yerleşen Spence, bugün Türkiye’de rock ve elektronik müzik tarzıyla tanınıyor.

