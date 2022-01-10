Türkiye Gazetesi

İlk bölümü ile tartışmalara neden olan ve sosyal medyada çok konuşulan 'Maske Kimsin Sen' programı dün akşam 4'üncü yeni bölümü ile ekranlara geldi. RTÜK'ün bazı bazı kostümler nedeniyle inceleme başlatacağını duyurduğu programa 'iskelet' damga vurdu. 6 yarışmacı arasından maskesini çıkarması gereken ve veda eden kişi 'iskelet' olurken, maskenin altından Keremcem çıkması herkesi şaşırttı.

Birbirinden ünlü isimlerin kimliklerini gizleyerek farklı kostümlerle sahne aldığı yarışmanın son bölümüne damga vuran isim 'iskelet' oldu. Tansel Öngel'in sunuculuğunu yaptığı, jürisinde ise Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un yer aldığı yarışmada jüri üyeleri maskenin altında kimin olduğunu tahmin etmekte zorlandı.

Melis Sezen, Mahkum dizisinde rol alan 'İsmail Hacıoğlu' tahmininde bulunurken, Doğu Demirkol ise 'Murat Boz' dedi. Eda Ece ise Camdaki Kız'ın yıldızı 'Feyyaz Şerifoğlu' dedi. Ancak maskenin altından ünlü oyuncu ve şarkıcı Keremcem çıkınca herkes şaşkına döndü. Keremcem ise jüriye espriyle "Beni nasıl elersiniz?" diyerek sitem etti.

HAFTADA İKİ GÜNE ÇIKARILDI

İlk bölümüyle birlikte eleştiri toplayan yarışma için kritik bir adım atıldı. Haftada bir gün ekranlara gelmesi planlanan yarışma iki güne çıkarıldı. 'Maske Kimsin Sen' Cumartesi ve Pazar akşamları yeni bölümü ile izleyiciyle buluşacak.

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