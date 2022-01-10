Türkiye Gazetesi

Yeşilçam’ın usta ismi Türkan Şoray'ın kardeşi Nazan Şoray katıldığı programda samimi açıklamalarda bulundu.

“SOKAKLARDA RAHAT YÜRÜMEK İSTİYORUM”

“Ablam artist olunca biraz yalnız kaldım diyebilirim” şeklinde açıklama yapan Şoray, neden film artisti olmak istemediğini de yanıtlayarak şöyle konuştu:

“Şikayet anlamında söylemiyorum, sadece olanı söylüyorum ama ben kendimi mutlu addediyorum. Mutlu bir çocuktum. Hiçbir şeyden şikayetçi değilim. Küçükken mimar olmak istiyordum, hala merakım var. Bana ‘Niye sen de ablan gibi film artisti olmak istemiyorsun?’ diye sorduklarında ‘Sokaklarda rahat yürümek istiyorum. Simit yiyerek yürümek ve otobüse binmek istiyorum’ demiştim.”

“SİNEMADAN PARA KAZANMAK İMKANSIZDI”

Ünlü isim, sinemadan para kazanamadığını ve müziğe neden yöneldiğini şu sözlerle açıkladı:

"Sahneye çıkınca seni şarkıcı yerine koymuyorlar. Yüzüne karşı söylenmese de konuşulanları duyuyorsun. Ben de bunu önceleri önemsemiyordum. 'Evet, ben film artistiyim. Ben bu işi geçici olarak yapıyorum.' diyordum. Sinemada hiçbir ödeme yapmıyorlardı. Para kazanmak hemen hemen imkansızdı. Ben doğru dürüst para aldığımı hatırlamıyorum sinemada. İnsana artık 'Kendi paramı kazanıyorum' düşüncesi geliyor. Bu da bir etkendi. Neticede geçiminizi sağlayacaksınız. Baktım ki bu insanlar böyle söylüyor, 'Benim bunları utandırmam lazım' diyerek, şan dersleri aldım ve devam ettim" ifadelerini kullandı.

SIKILMAKTAN KORKTUĞUM İÇİN EVLENMEDİM

Nazan Şoray daha önce verdiği bir röportajda, sıkılmaktan korktuğu için evlenmediğini açıklamıştı. “Evlenirsem ayrılmamam lazımdı, öyle bir düşünceye sahiptim” diyen Şoray, çocuk yapmama sebebini de söylemişti. Ünlü isim, “Benim hayatım sahnede, hep çalışarak geçti. Hayatımda aşk olmasa olur ama iş olmazsa olmaz. Öyle bir yapıya sahibim. O zaman için buna zaman kaybı olarak baktım” şeklinde konuşmuştu.

Türkan Şoray'dan kardeşi Nazan Şoray'a jest Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray, sosyal medya üzerinden kardeşi Nazan Şoray'a jest yaptı.

Türkan Şoray: Sinemayı bıraktım Yeşilçam'ın usta oyuncularından Türkan Şoray, önceki akşam arkadaşlarıyla bir araya geldi.