Türkiye Gazetesi

Son zamanların yıldızı parlayan kadın oyuncularından Hande Erçel’in annesi Aylin Erçel, kanser nedeniyle hayatını kaybetmişti. Ünlü oyuncu sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile takipçilerini duygulandırdı. Annesinin zamansız ölümüyle yıkılan oyuncu, ölüm yıldönümünde annesini anmayı ihmal etmedi.

“ÇOK ÖZLEDİM ANNECİM”

Instagram hesabından annesiyle bir fotoğrafını paylaşan Erçel altına, "Bir kelebek öptü boynumu. Çok özledim annecim" notunu yazdı. Oyuncunun yürek burkan paylaşımına binlerce taziye yorumu geldi.

Hande Erçel ve annesi Aylin Erçel

“ALLAH KİMSEYE YAŞATMASIN”

Ünlü oyuncu, annesinin ardından yaşadığı zor günleri verdiği bir röportajda anlatmıştı. Çalışarak hayata tutunduğunu belirten Erçel, şu ifadelere yer vermişti.

"Konuşmayı tercih etmiyorum, elbette. Ama hiçbir şey söylememek de yok saymak gibi geliyor. Günlerim, içimdeki derin acıyı yaşayarak, bununla yaşamayı öğrenmeye çabalayarak geçiyor. Çalışarak hayata tutunuyorum. Ve tabii ki babam, ablam en büyük desteğim. Tarifsiz bir duygu, Allah kimseye yaşatmasın. Çok özlüyorum."

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