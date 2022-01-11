Türkiye Gazetesi

FOX ekranlarında yayınlanan başrollerinde evda Erginci, Fikret Kuşkan, Perihan Savaş, İsmail Ege Şaşmaz'ın yer aldığı El Kızı dizisinden final iddiası gelmişti. 13. bölümü ile ekranlara veda edeceği konuşulan dizinin karar değiştirdiği açıklandı.

Yapımcılığını NTC Medya'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Feride Kaytan’ın oturduğu, senaryosunu Hilal Yıldız’ın kaleme aldığı Elkızı dizisi 10. bölümü ardından gün değiştirme kararı aldı.

EL KIZI DİZİSİNİN GÜNÜ DEĞİŞTİ

10. bölümünün yayınlanmasının ardından FOX Tv'nin aldığı bir kararla günü değişen El Kızı dizisi pazar akşamları sevenleriyle buluşacak.

11. BÖLÜM 16 OCAK'TA

Elkızı'nın 11. yeni bölümü 16 Ocak Pazar akşamı yayınlanacak.

EL KIZI'NIN KONUSU NE?

10 bölümdür yayın hayatına devam eden El Kızı dizisinin de konusu merak ediliyor. Dizide; Ezo’nun acı dolu hayat hikayesi anlatılıyor. Oyuncuları; Sevda Erginci, Perihan Savaş, İsmail Ege Şaşmaz, Münir Can Cindoruk, Sedef Avcı, Toprak Sağlam, Alayça Öztürk, Fırat Doğruloğlu, Çağla Şimşek, Sinan Arslan, Pelinsu Çileli ve Macit Koper gibi başarılı isimler...

Muğla'da çekimleri gerçekleşen dizinin düşük reyting nedeniyle final yapacağı konuşuluyordu. FOX Tv'nin paza hamlesinin dizi için nasıl etki edeceği merak ediliyor.

EL KIZI 10. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

El Kızı dizisi 10. bölümde neler yaşandığı merak ediliyor. Harun'un tehdidi karşısında annesinden ayrılmamak için, sevdiği adamı, Ali'yi nikah masasında bırakan Ezo'yu çok daha zorlu seçimler beklemektedir. Hayatından çıkıp gitmesi için bütün servetini teklif etmesine rağmen Harun Ezo'dan karısı olmasını ister.

Harun yaşadıklarının faturasını Ezo başta olmak üzere, hayatındaki bütün kadınlara kesmiştir. Annesi dahil... Artık geminin kaptanı odur ve Nermin bile oğlu üzerindeki bütün hakimiyetini kaybetmiştir.

Ezo, Harun'dan kurtulmak için çırpınırken, Ali Ezo'dan gerçeği öğrenmeye çalışmaktadır. Sevdiği kadının çıkmazlarından habersiz neler olduğunu anlamaya çalışırken, Harun uğruna terk edildiğine inandırıldığı noktada çok tehlikeli bir sınırda bulur kendisini...

Seher ise Mert sayesinde yaralarını sarmış, yeni bir başlangıç yapmaya çalışırken; gösterdiği bir zaaf yüzünden çok daha büyük bir tuzağa çekilir.

Konakta ise Cavidan'ın verdiği ilaçlarla yatağa mahkum olan Zeliha, ayağa kalkma mücadelesi vermektedir. Çok geç olmadan kendine gelip kızlarını kurtarabilecek midir?

El kızı dizisi yayından kaldırılıyor FOX TV'nin büyük umutlarla yayın hayatına başlayan dizisi El Kızı'nın, istenilen performansı gösterememesinin ardından yayından kaldırılacağı öğrenildi.