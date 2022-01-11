Türkiye Gazetesi

Üç yıl boyunca yayınlanan Var Mısın Yok Musun yarışması bir dönem çok izlenmiş, reyting rekorları kırmıştı. Programda Acun Ilıcalı’nın arayıp telefonla teklif aldığı Hamdi Bey’in gerçekte sık sık kameralar önünde yer aldığı ortaya çıktı.

HAMDİ BEY'İN GERÇEK KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

2007’de yayın hayatına başlayan ve 2010'da sona eren Var Mısın Yok Musun yarışmasında Hamdi Bey’in yüzünü yıllardır kimse görmemiş, o isim sır gibi saklanmıştı. Yarışmanın en keyifli kısmı Acun Ilıcalı’nın Hamdi Bey’i telefonla arayacak teklif aldığı bölümlerdi. Hamdi Bey diye bilinen kişinin ‘Bilal Doğan’ olduğu ortaya çıktı. Doğan’ın daha önce Acun Firarda programında kameraman olarak çalıştığı öğrenildi.

Birol Doğan, Acun Firarda'da kameraman olarak Acun Ilıcalı ile dünyayı gezdi.

ACUN ILICALI'NIN SAĞ KOLUYDU

Bir dönem Acun Ilıcalı’nın iş ve özel hayatında sağ kolu olan Birol Doğan, başarılı isimle 20 yıl boyunca çalıştıktan sonra yollarını ayırma kararı aldı. İkilinin arasında herhangi bir para mecvzusu olmadığı öğrenildi.

Esat Yontuç, Bilal Doğan, Acun Ilıcalı

Birol Doğan’ın Acun Medya’dan neden ayrıldığı ise merak konusu oldu. Acun Ilıcalı ile herhangi bir problemi olmayan Doğan’ın kendi işini kurmak için ayrıldığı iddia edildi.

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