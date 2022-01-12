Türkiye Gazetesi

15 Ocak Cumartesi günü başlayacak Survivor All Star Ünlüler Gönüllüler’in çekimleri dün Dominik’te başladı. Yarışma öncesi Acun Ilıcalı, yarışmacıların heyecan durumunu öğrenmek için Instagram hesabından canlı yayın açtı.

NİSA’NIN KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Ilıcalı’nın canlı yayınında, gönüllüler takımından Nisa Bölükbaşı’nın olmayışı ise dikkat çekti. İddiaya göre yayında gözükmeyen Nisa koronavirüse yakalandı. Havaalanına gitmeden önce koronavirüs testi pozitif çıkan Nisan karantina sürecine girdi. Nisa’nın yerine ise yedek yarışmacı kadrosundan Yağmur Banda geldi. 10 günlük karantina sürecini tamamlayan Nisa’nın ise yarışmaya sonradan dahil olacağı öğrenildi.

Mimarlık bölümü öğrencisi olan Nisa Bölükbaşı, bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı, şimdilerde hobi olarak snowboard, bisiklet gibi sporlarla ilgileniyor.

SURVİVOR YAĞMUR BANDA KİMDİR?

Yağmur Banda, 1998 doğumlu ve İzmirli. Lise mezunu olan Banda, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Tekwando takımında yer alan bir sporcudur. Spor kariyeri boyunca, Türkiye Şampiyonluğu'nun yanı sıra birçok defa ikincilik ve üçüncülük derecelerinin sahibi olmuş. Taekwondo'nun dışında birçok spor dalıyla da yakından ilgilenmiş. 2018’in iddialı yarışmacılarından olan Yağmur Banda bu sene Survivor All Star 2022 kadrosuna Nisa’nın yerine dahil oldu.

Survivor 2018 Gönüllüler takımında yer alan Yağmur Banda, 12 yaşından beri sporla ilgileniyor.

Acun Ilıcalı Survivor All Star 2022 Ünlüler kadrosunu açıkladı Acun Ilıcalı merakla beklenen Survivor yarışma kadrosunu açıkladı. Survivor All Star kadrosu belli oldu. Ilıcalı Survivor 2022 Ünlüler takımını Instagram'dan açıkladı.