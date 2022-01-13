Türkiye Gazetesi

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde modellik yapan Valentina Boscardin Mendes, koronavirüse yenik düştü.

ZATÜRREYE YAKALANDI

Genç model, Brezilya'daki memleketi Sao Paulo'da hastaneye kaldırıldıktan sonra zatürreye yakalanarak, Covid-19’a bağlı komplikasyonlardan öldü. Boscardin’in annesi, kızının sağlıklı olduğunu ve aşılarını da yaptırdığını söyledi. Covid-19'a bağlı komplikasyonlar sonucu vefat eden genç modelin ölümü, ülkede gündem oldu.

ANNESİNDEN DUYGUSAL MESAJ

Ünlü modelin annesi Marcia Boscardin, kızının ölümü sonrasında "Hayatımın aşkına büyük bir acıyla veda ediyorum. Hoşçakal Valentina Boscardin Mendes" mesajını yayınladı.

ABD'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor Koronavirüs vakası ABD'de de artmaya devam ediyor. Omicron varyantı ile pozitif sayısı yükselirken ölümler de arttı. Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1841 artışla 833 bin 989'a yükseldi.