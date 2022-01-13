Türkiye Gazetesi

FOX ekranların sevilen dizisi; Aşk, Mantık, İntikam'da beklenmedik bir ayrılık yaşanacak. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dizinin başrol oyuncularından Çınar ve Çağla karakterlerini canlandıran Burak Yörük ile Melis Döngel diziden ayrılıyor.

DİZİYE İKİ YENİ OYUNCU DAHİL OLACAK

FOX’un yaz boyu cuma akşamlarına damgasını vuran iddialı dizisi “Aşk, Mantık, İntikam” yeni sezonda da başarısını sürdürüp seyirciyi ekran başına toplamaya devam etmişti. Alınan son bilgilere göre; iki oyuncunun diziden ayrılmasıyla birlikte ekibe, Sebahat Kumaş ve Elçin Atamgüç'ün geleceği öğrenildi. Hikâyeye Ozan’ın asistanı olarak Sebat Kumaş’ın dahil olacağı, karakterin annesini ise Elçin Atamgüç’ün canlandıracağı belirtildi.

No:9 Productions imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Murat Öztürk oturuyor, Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal’ın yazdığı dizi verilen reklam arasının ardından yepyeni bir hilkâyeyle dönüyor.

Yasak Elma dizisinden hayranlarını üzecek karar Ekranların sevilen dizisi Yasak Elma'nın yayına, 2 hafta ara verileceği duyuruldu.

El kızı dizisi yayından kaldırılıyor FOX TV'nin büyük umutlarla yayın hayatına başlayan dizisi El Kızı'nın, istenilen performansı gösterememesinin ardından yayından kaldırılacağı öğrenildi.