Türkiye Gazetesi

Başak Okay’ın avukatı “Müvekkilim, Elçin Sangu’yu keşfedip İzmir’den İstanbul’a getirdi ve çeşitli dizilerde rol almasını sağladı. Ancak davalı sözleşmeyi haksız yere feshedip başka bir menajer ile sözleşme imzaladı” dedi. Kendisini savunan Sangu ise "Başak Okay bana, ‘ben sana yetemiyorum’ dedi. Kendisiyle ağlayarak ayrıldık. Beni menajer Gaye Sökmen’e eliyle götüren de davacının kendisidir. Reklam projelerinde yer almamda davacının hiçbir katkısı yoktur"’ ifadelerini kullandı. Mahkeme, Elçin Sangu’nun 100 bin dolar cezai şart ile 2 milyon 378 bin lira maddi tazminatı 6 yıllık faiziyle birlikte Okay’a ödemesine karar verdi. Yaklaşık 3,6 milyon TL ceza verilmesinin ardından açıklama yapan ünlü oyuncu “İtiraz edeceğiz. Dosyayı İnsan Hakları Mahkemesine kadar taşıyacağım’’ dedi.

Elçin Sangu'dan şarkı sürprizi Başrollerini Elçin Sangu, Ozan Dolunay ve Yasemin Allen’nın paylaştığı Star Tv’nin yeni sezon dizisi “İyi Günde Kötü Günde” nin yeni tanıtımı izleyiciyle buluştu.