Türkiye Gazetesi

Ekranların sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de finale saatler kaldı. Aylardır süren maraton 14 Ocak akşamı (bugün) noktalanacak. Temmuz ayından bu yana ekranlarda olan programda, büyük finale kalan Eren ve Hasan ilk turda karşı karşıya geldi.

MasterChef'in 13 Ocak Perşembe akşamı ekrana gelen bölümünde yarışmacılar en yüksek puanı almak için kıyasıya rekabet etti. Yarışmacılar, finalin ilk turunda üç yemek hazırladı.

Şefler büyük finalin ilk turunda yarışmacılara puanlarını verdi.

Hasan ve Eren’den ilk olarak yarışmaya katıldıkları yemeği tekrar hazırlamaları istendi. Puanlamada Eren 24, Hasan ise 20 puan aldı.

İkinci oyunda ise yarışmacılar dört temel malzeme kullanarak bir tabak hazırladı. Oylamada Eren 19, Hasan 19 puan aldı.

Üçüncü oyunda ise şefler, yarışmacılardan mutfakta dönüm noktası olan, hayatlarını değiştiren tabağı yapmalarını istedi.

Puanlama sırasında Eren ve Hasan heyecanlı bir şekilde bekledi.

Finalin ilk turunda jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yarışmacılara puanlarını verdi. Gecenin sonunda Eren 65, Hasan ise 59 puan topladı. Böylece avantajlı isim daha yüksek puan alan Eren oldu.

ŞAMPİYON YARIN AKŞAM BELLİ OLACAK

14 Ocak Cuma akşamı (bugün) MasterChef Türkiye 2021’de final heyecanı yaşanacak. Hasan ve Eren bu sefer canlı yayında performanslarını sergileyecek. Şefler yine her oyun sonrası yarışmacılara puan verecek. İki günde en yüksek puanı toplayan isim ise MasterChef Türkiye 2021’in şampiyonu olacak.

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