Türkiye Gazetesi

Masterchef Türkiye 2021 sezonu heyecanla devam ediyor. Her gün yemeklerin yapılıp puanların toplandığı yarışmadan Sergen 4. Tahsin 3. olarak ayrıldı.

İkinci finalist ise 3 aşamalı zorlu mücadelenin ardından finale çıkan ikinci isim de netleşti. Şeflerin kararıyla Tahsin 69, Hasan ise 72 puan aldı.

Dün oynanan yarışmanın da kazananı Eren oldu

VEDA EDERKEN ŞEFLER GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Başarılı yarışmacı Tahsin Küçük yarışmaya veda ederken şeflerden büyük övgüler aldı. Duygusal anların da yaşandığı yarışmada şefler gözyaşlarını tutamadı.

Tahsin'in vedasının ardından yarışmacı ile ilgili şaşırtan bir detay daha ortaya çıktı.

VER FIRINA PROGRAMINDA YARIŞMIŞ

MasterChef Türkiye 2021 sezonunun. 3'şu Tahsin Küçük, meğer yıllar önce de TV8 ekranlarında yarışmış.

Küçük'ün, 2014-2015 yılları arasında TV8 ekranlarında yayınlanan 'Ver Fırına' programında yarıştığı ortaya çıktı.

SİVRİ DİLİYLE DAMGA VURMUŞTU

Tahsin Küçük; Arda Türkmen, Burcu Esmersoy ve Emel Başdoğan'ın sunumuyla gerçekleşen ‘Ver Fırına’ programına, sivri dili ve kabiliyetiyle damga vurmuştu.

TAHSİN KÜÇÜK KİMDİR?

1997 yılında Kocaeli'de dünyaya gelen Tahsin Küçük aslen Trabzonlu.7 senedir İstanbul'da yaşayan Tahsin Küçük, sektöre harçlığını çıkarmak için bir esnaf lokantasında bulaşıkçı olarak girdi.

Yunus Emer Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni bitiren Tahsin Küçük, sonrasında Okan Üniversitesi Gastronomi bölümünü tamamladı.

Ailesinin desteğiyle aşçılık konusunda kendisini geliştirdiğini ifade eden Küçük'ün, Pendik'te bir burger restoranı bulunuyor.

Tahsin Küçük, yarı finalde Hasan Biltekin ile karşı karşıya geldi ve Biltekin'den 3 puan eksik alarak, yarışmaya veda etti.

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