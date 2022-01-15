Türkiye Gazetesi

TV sahibi Acun Ilıcalı'ya bugün kötü bir haber geldi. Kızları Leyla ve Yasemin'in içinde olduğu araç Kartalkaya'da kaza yaptı.

TATİLE GELMİŞLERDİ

Tatil için geldikleri kayak merkezinden dönen Acun Ilıcalı’nın kızları Leyla ve Yasemin Ilıcalı’nın içinde bulunduğu lüks cip kar sebebiyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki ormanlık alana savruldu.

Ormandaki ağaçlara çarparak durabilen lüks cip maddi hasar meydana gelirken araç sürücüsü ile yolcular Leyla ve Yasemin Ilıcalı kazadan yara almadan kurtuldu.

OLAY YERİNDEN BAŞKA BİR ARAÇLA AYRILDILAR

Sürücü ve Acun Ilıcalı’nın kızları başka bir araçla olay yerinden ayrılırken, lüks cip çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Acun Ilıcalı'nın kızı Leyla Ilıcalı

Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin Ilıcalı

Acun Ilıcalı ilk kez açıkladı: Ebru Gündeş’i Hadise’ye tercih etmedim Cansu Canan Özgen’in sunduğu 40 programına konuk olan Acun Ilıcalı, kendisine sorulan sorulara içtenlikle cevap verdi. Ilıcalı, “Ebru Gündeş’i Hadise’ye tercih ettiniz mi?” sorusuna da açıklık getirdi.

Acun Ilıcalı çılgın Hull City’i planını açıkladı! Hedef ilk 6 İngiltere ekibi Hull City’yi satın alarak herkesi şaşırtan Acun Ilıcalı, İngiltere’ye giderek takımını izledi. Maç çıkışı İngiltere basınına hedeflerini anlatan Ilıcalı, amaçlarının tarihi yazarak ilerlemek olduğunu söyledi. Acun Ilıcalı, gelecek sezondan itibaren Premir Lig'e yükseleceklerini düşündüğünü ve amaçlarının ilk 6’ya girebilmek olduğunu belirterek, “Amacımız ilk 6'ya oynamak olacak. Hull City'nin Leicester City'den eksik bir yanı olduğunu düşünmüyorum, bir sonraki Leicester olmaya adayız" dedi.