Türkiye Gazetesi

Ekranların bir döneme damgasını vuran ve sağlam bir izleyici kitlesine sahip olan dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz için ortaya atılan iddialara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Son olarak EDHO'nun dijital bir platformda yer alacağı gündeme gelmişti. Konu ile ilgili konuşan dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, "Benim bir haberim yok, biz yokuz, hiç bilmiyorum" dedi.

Sezon başında kanal ile yapımcı arasında yaşanan sözleşme krizi nedeniyle yayından kaldırıldığı iddia edilen dizinin akıbeti ne olacak bilnimiyor. Rekortmen dizinin fragmanları yayınlanmış ancak yeni sezonun ilk bölümünün yayınlanacağı gün bölümün iptal edildiği belirtilmişti.

"BİZİ HİÇBİR ŞEKİLDE İLGİLENDİRMİYOR"

Dizinin dijital bir platformda yayın hayatına devam edeceği iddiaları sorulan dizinin yıldız oyuncusu Oktay Kaynarca, "Biz projenin içinde değiliz, öyle bir şey varsa da haberimiz yok. bizi yakından uzaktan hiçbir şekilde ilgilendirmiyor" açıklamasında bulunarak konuya adeta son noktayı koydu.

Önümüzdeki günlerde yeni bir proje ile sevenlerinin karşısına çıkacağını belirten ünlü oyuncu, kesinleşen bir projesi olduğunu söyledi. Hayranlarına ekranlara dönüş müjdesi veren Kaynarca, diziye dair herhangi bir ipucu vermezken, dizinin yapımcılığını kendisinin üstleneceğini belirtti.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranlarına müjde! Geri dönüyor ATV ekranlarındaki yayın hayatı son bulan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi sosyal mecrada yer alacak.