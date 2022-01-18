Türkiye Gazetesi

Demet Akalın, dün bir canlı yayınına katıldı. Akalın, programda merhum sanatçı İbrahim Erkal ile ilgili bir detayı açıkladı.

YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Türk sanat camiasının sevilen ismi İbrahim Erkal, evinin otoparkında düşerek beyin kanaması geçirmiş, günlerce hastanede kaldıktan sonra hayatını kaybetmişti. 2017’de vefat eden Erkal’ın ölümünün ardından yıllar sonra vasiyetiyle ilgili bir detay ortaya çıkı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE AÇIKLADI

Katıldığı bir programda Erkal’ın kendisine vasiyetinin olduğunu belirten Akalın, gözyaşlarını tutamadı. Ünlü popçu Erkal'ın vasiyetinde kendisinin okuması için şarkı bıraktığını belirterek şöyle konuştu: "İbrahim Erkal'ın vasiyeti var. Bana ilk olarak basındaki arkadaşlar söyledi, karısı söylemiş. Şarkıya varıncaya kadar yazmış 'Bunu okumasını istiyorum' diye. 'Ben altından kalkamam' dedim, o kadar seviyorum" ifadelerini kullandı.

KIZINI YALNIZCA 11 GÜN GÖREBİLDİ

İbrahim Erkal, 12 Nisan 2017’de evinin otoparkında tansiyonunun düşmesi sonucu dengesini kaybetti. Kafasını yere çarpan Erkal kanaması geçirdi. Hastaneye kaldırılan ünlü sanatçı, yoğun bakıma alındı. Erkal, yaşam destek ünitesine bağlı olarak tam 29 gün mücadele etti. Ancak 50 yaşındaki sevilen sanatçı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yeni baba olan Erkal, kızını yalnızca 11 gün görebildi.

İbrahim Erkal'ın 2 buçuk yaşındaki kızının babasının mezarındaki sözleri yürek burktu Rahmetli İbrahim Erkal'ın 2,5 yaşındaki kızı Elifsu, 12 günlükken kaybettiği babasının "Ömrüm" şarkısını okudu. Minik kızın babasının mezarına gidip, "Baba kalk seni özledim" demesi ise herkesi duygulandırdı.

İbrahim Erkal'ın ismi memleketinde yaşayacak! Vefat eden şarkıcı İbrahim Erkal'ın isminin, memleketi Erzurum'daki bir sanat merkezinde yaşatılacak.