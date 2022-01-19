Türkiye Gazetesi

Ekranların fenomen haline gelen dizisi Yasak Elma'da yaprak dökümü yaşanıyor. Dizinin Arzu’su Nihan Aypolat’ın ardından Feyza karakteriyle katılan Ece Dizdar'ın da diziden ayrılacağı öğrenildi.

DİZİNİN ÖNÜMÜZDEKİ SEZONDA DA SÜRMESİ BEKLENİYOR

Yeni bölümüyle yine seyirciyi ekran başına toplayan Yasak Elma dizisi 5. sezsonunda da oldukça ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Şimdiden önümüzdeki yıl da sürmesi planlanan dizi setinden yine bir ayrılık haberi geldi.

Fenomen diziye, Arzu karakterini canlandıran Nihan Aypolat’ın ardından bir karakter daha veda edecek. Projeye Feyza karakteriyle katılan Ece Dizdar'ın diziden ayrılacağı ortaya çıktı. Dizdar bu sezon hikâyede tansiyonu artırmıştı.

Medyapım imzalı dizi birçok ana karakteri veda etmesine rağmen reyting kaybı yaşamadan ekran yolculuğuna devam ediyor.

Yasak Elma dizisinden hayranlarını üzecek karar Ekranların sevilen dizisi Yasak Elma'nın yayına, 2 hafta ara verileceği duyuruldu.

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