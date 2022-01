Türkiye Gazetesi

Fransız sinema oyuncusu Gaspard Ulliel'den kötü haber geldi. Ulliel'in bir kayak pistinde geçirdiği kaza sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenilirken, acı haber ailesi tarafından da doğrulandı. Ünlü aktör henüz 37 yaşındaydı.

Ulliel, ülkenin en yetenekli oyuncularından biri olarak görülüyordu.

BAŞKA BİR KAYAKÇIYLA ÇARPIŞTI

Ünlü Fransız oyuncu 37 yaşındaki Gaspard Ulliel, ülkenin güneyindeki bir kayak merkezinde, Montvalezan kasabası civarında dün kayak yaparken başka bir kayakçı ile çarpışarak ağır yaralandı ve bilincini kaybetti. Helikopterle Grenoble Hastanesine kaldırılan Ulliel'in bugün hayatını kaybettiği açıklandı. Diğer kayakçının ise kazadan yara almadan kurtulduğu belirtildi. Fransız medyasına açıklama yapan aktörün ailesi, Ulliel'in ölümünü doğruladı.



Ulliel, yönetmen Xavier Dolan'ın yönettiği “It's Only the End of the World” filmindeki rolüyle "En İyi Erkek Oyuncu" dalında 2017 yılında Fransa'nın Oscar'ı olarak bilinen Cesar ödülünü kazanmıştı.

GASPARD ULLIEL KİMDİR?

Paris'in yakınlarındaki Boulogne-Billancourt'ta, 1984'te dünyaya gelen Ulliel, 1998'de "Alias" filmiyle ilk kez sinemaseverlerin karşısına çıktı.

Ulliel, "Fransa'nın Oscar'ı" olarak bilinen Cesar Sinema Ödülleri'nde 2002'de "Embrassez qui voüus voudrez" filmindeki rolüyle "en iyi umut veren erkek oyuncu" ve 2017'de "Juste La Fin Du Monde" yapıtındaki başarısıyla "en iyi erkek oyuncu" ödüllerine layık görülmüştü.

Fransız aktör, "Paris je t'aime", "Saint Laurent", "Un long dimanche de fiançailles", "Hannibla lecter: les origines du mal", "Jacquou le croquant", "Juste la fin du monde" ve "Les egares" filmleriyle dikkat çekmişti.

