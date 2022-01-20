Türkiye Gazetesi

Survivor All Star heyecanı kısa bir süre önce başlamıştı. Çekimleri Dominik’te yapılan yarışmanın 19 Ocak’ta ekranlara gelen 5. bölümünde ilk eleme gerçekleşti. İlgiyle izlenen yarışmada bir yarışmacı 2022'nin Survivor'ı olma hayaline veda etti ve “Survivor'da kim elendi?” sorusu akşam saatlerinde cevap buldu. İşte kıran kırana mücadelenin ekranlara geldiği Survivor’da yaşananlar ve elenen isim…

SÜRGÜN ADASINA GİDEN İLK İSİM BİRSEN OLDU

Takım arkadaşlarının oylamaları ile bu hafta eleme adayı olarak sürgün adasına giden yarışmacılar Birsen, Sercan, Gizem ve Hikmet olmuştu. Heyecan dolu yarışmada sürgün kampına giden ilk isim ünlüler takımından Birsen olarak seçilmişti. Birsen'in yanına daha sonra ise Sercan gelmişti. Survivor'da Hikmet Tuğsuz ve Gizem Kerimoğlu da sürgün kampına giden ve elemeye kalan diğer isimler olmuştu. Salı ve çarşamba günü yapılan SMS oylamasına göre ise bu isimler arasından Survivor'a veda eden kişi belli oldu.

Sürgün adasındaki isimler Birsen, Sercan, Gizem, Hikmet

İLK ELENEN YARIŞMACI GİZEM KERİMOĞLU

Acun Ilıcalı, Salı ve çarşamba günü yapılan SMS oylamasının sonucunda Survivor'dan elenen yarışmacının Gizem Kerimoğlu olduğunu açıkladı. Gizem, hayallerine veda etmenin üzüntüsünü yaşarken, adaya psikolojik olarak uyum sağlayamadığını ve dizindeki yaradan dolayı mutsuz olduğunu söyledi.

Gizem Kerimoğlu veda konuşmasında "Survivor zor, elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Buraya kadarmış" dedi.

SURVİVOR GİZEM KERİMOĞLU KİMDİR?

Daha önce 2015 yılında Survivor'a katılan Gizem Kerimoğlu, Survivor All Star yarışmasından ilk elenen isim oldu. Gizem Kerimoğlu, 30 Ekim 1988 tarihinde İstanbul, Fatih’te doğdu. 34 yaşındaki sporcu, Bulgar göçmeni bir ailenin ilk çocuğu. İstanbul Semiha Şakir Lisesi’nden 2005 yılında mezun oldu. 2006 yılında Kocaeli Üniversitesi Spor Akademisi’nde okumaya başladı. 2003 yılından itibaren birçok spor dalıyla profesyonel veya yarı amatör olarak uğraşan bir sporcu olarak basketbol ve futbol oynadı, hatta birkaç kez 19 yaş altı kadın Milli Futbol Takımı’na da çağrıldı. 2013 yılında profesyonel spor yaşantısına son veren Gizem Kerimoğlu, aktif spor hayatının ardından oyunculuk ve spikerlik eğitimleri de aldı.

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