Türkiye Gazetesi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibiyle ATV arasında yaşanan gerginlik yeni bir boyuta taşındı. Taraflar arasında geçen sezon sözleşme krizi yaşanmış ve ATV diziyi yayından kaldırmıştı.

Dizinin yeni yapımcısı BVB Yapım’ın sahibi Bahadır Özdener bir süre bekledikten sonra blutv ile anlaştı.

SON EFSANE ÇEKİLMİŞTİ

Dizinin yayınlanmayan 200. bölümünü yenilenmiş haliyle “Son Efsane” adında sinema filmine dönüştüren Eşkıya ekibi ayrıca şubat ayında da Yeraltı adında başrolünde Ozan Akbaba’nın olacağı dizi projesi için hazırlıklara başlamıştı.

SÖZLEŞMEDEN ÇEKİLDİ

Bu gelişme üzerine ATV, BVB Yapım’a 165 milyonluk dava açacağını duyurdu. Kulislerde dolaşan haberlere göre ATV’nin dava açmaya hazırlanması üzerine blutv, BVB Yapım’la yaptığı sözleşmeden çekildi.

TV 100'ün haberine göre; BluTV, oluşan baskı nedeniyle Eşkıya ekibinin başka bir iş yapma önerisini bile şu aşamada kabul etmedi.