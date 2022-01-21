Türkiye Gazetesi

Özel hayatı magazin gündeminden düşmeyen Hadise iş adamı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlamıştı. İkilinin mutlu birlikteliğinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Mehmet Dinçerler sevgilisi Hadise’ye evlilik teklifi etti.

BÖLÜMÜMÜZ ŞİMDİ BAŞLIYOR

İş adamının evlilik teklifini kabul ettiğini Instagram hesabından romantik bir video ile duyuran ünlü şarkıcı altına “Bölümümüz şimdi başlıyor” yazdı. Dinçerler ise görüntülere, "Mrs. Dinçerler" şeklinde karşılık verdi. Mutluluğu yüzünden okunan ünlü çifte arkadaşları ve takipçileri tebrik yorumlarında bulundu. Paylaşıma ise yüzlerce beğeni geldi.

İş adamı Mehmet Dinçerler'in Hadise'ye evlilik teklifinde bulunurken hediye ettiği yüzük sosyal medyada çok konuşuldu.

YÜZÜĞÜN FİYATI ORTAYA ÇIKTI

Evlilik teklifinin ardından yüzüğün fiyatı merak edildi. Paylaşımda Hadise’nin herkese gösterdiği tektaşın fiyatı sonradan ortaya çıktı. Tam 4 karat olan yüzüğün değerinin 3 milyon TL olduğu iddia edildi.

Ünlü şarkıcı Hadise evleniyor Ünlü şarkıcı Hadise, bir süredir birlikte olduğu iş adamı Mehmet Dinçerler ile dünya evine giriyor.

Acun Ilıcalı açıkladı! Hadise’nin yerine Oğuzhan Koç’a teklif götürüldü Yeni sezonla birlikte ekrana dönmeye hazırlanan O Ses Türkiye'nin jüri kadrosunda değişiklikler yapılacak. Bugün 2. Sayfa programına konuk olan Acun Ilıcalı, Hadise'nin artık O Ses Türkiye'de olmayacağını söyleyerek Oğuzhan Koç ile görüşmelere başladığını açıkladı.