Türkiye Gazetesi

Yarışmacıların haftalardır mücadele ettiği yarışmada birinci belli oldu. Son ikiye Beyazıt Öztürk’ün takımından Devrim Seyrek ve Oğuzhan Koç’un takımından Hasan Koçak kaldı. Oylamanın sonucunda ise Hasan Koçak şampiyon oldu.

Oğuzhan Koç - Hasan Koçak

FİNALİSTLER BELLİ OLDU

Acun Ilıcalı’nın sunduğu ve jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Oğuzhan Koç, Beyazıt Öztürk ve Murat Bozun oturduğu O Ses Türkiye’de dün akşam büyük final gerçekleşti. İlgiyle izlenen yarışmanın finaline, Ebru Gündeş’in ve Beyazıt Öztürk’ün takımından 3 kişi, Oğuzhan Koç ve Murat Boz’un takımından 2 kişi çıktı.

Oğuzhan Koç-Beyazıt Öztürk-Ebru Gündeş-Murat Boz

YARIŞMANIN ŞAMPİYONU HASAN KOÇAK



Yarışmacılar performanslarını sergiledikten sonra seyirci oylaması yapıldı. Geriye 6 yarışmacı kaldı. İkinci turun ardından yarışmaya devam eden 4 isim Hasan Koçak, Hakkı İlek, Mert Yenihayat ve Devrim Seyrek oldu. 3.turda ise birinci ve ikinci finalist açıklandı. Birinci finalist Hasan Koçak olurken ikinci finalist ise Devrim Seyrek seçildi. Seyirci oylamalarına göre O Ses Türkiye’nin 10. bölüm şampiyonu ise Oğuzhan Koç’un takımından Hasan Koçak oldu.

Hasan Koçak - Devrim Seyrek

BİRİNCİLİĞİ MEMLEKETİNDE HORONLARLA KUTLANDI

O Ses Türkiye'nin başından beri sesiyle dikkat çeken Hasan Koçak, 10. sezonun şampiyonu oldu. Genç yarışmacının şampiyonluğu memleketi Artvin'in Yusufeli ilçesinde büyük coşkuyla karşılandı. İlçe merkezinde toplanan çok sayıda vatandaş tulum eşliğinde horan oynayarak Hasan Koçak'ın şampiyonluğunu kutladı.

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