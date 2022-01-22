Türkiye Gazetesi

Son dönemde koronavirüs vakalarının ülkemizde artmasının ardından sanat camiasından da kötü haberler gelmeye başladı. Ünlü şarkıcı Kibariye yaptığı paylaşımla hayranlarını üzdü. Koronavirüse yakalandığını duyuran sanatçı, sosyal medyadan konuyla ilgili açıklama yaptı.

Kibariye, Instagram üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Değerli takipçilerim, covid testimin pozitif çıkmasından dolayı 22 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştireceğimiz konserimizi ileri bir tarihe erteledik. Karantina süresini sağlıkla bitirip, yeni tarihi sizlerle paylaşacağım. Sağlıklı günlerle kalın"

Kibariye, koronavirüse yakalandığı için konserlerini ileri bir tarihe erteledi.

Kibariye, uçakta fenalaştı İstanbul'dan İzmir'e gitmek için uçağa binen Kibariye, uçakta bir anda fenalaştı. Nefes almakta güçlük çeken ünlü şarkıcıya ilk müdahaleyi kabin ekibi gerçekleştirdi. Sevenlerini korkutan Kibariye'nin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi geldi.

Şarkıcı Kibariye, eşinin borçları hakkındaki sorulara tepki gösterdi Önceki akşam İstanbul'da konser veren Kibariye eşi Ali Küçükbalçık'ın borçları yüzünden evini sattığı yönündeki iddiaları duyunca sert çıkıştı.