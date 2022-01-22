Türkiye Gazetesi

Star TV ekranlarının Çarşamba akşamları yayınlanan ve oldukça sevilen dizisi Annemizi Saklarken'den izleyicilerine kötü haber geldi. Başrollerinde Hande Doğandemir ve Kutsi'nin yer aldığı dizi, ilk bölümlerinde reyting oranlarında beklentileri karşılasa da Kuruluş Osman ve Sadakatsiz gibi dizilerin yeni bölümleri ile ekrana dönmesiyle izleyici kaybetti.

SEKİZİNCİ BÖLÜMÜ İLE EKRANLARA VEDA EDİYOR

26 Ocak Çarşamba günü yayınlanacak olan Annemizi Saklarken 8. bölüm fragmanı, final fragmanı olarak paylaşıldı. Böylece hem hikayesi hem de karakterleriyle dikkat çeken dizinin final günü belirlenmiş oldu.

Hande Doğandemir ve Kutsi’nin yanı sıra Yeşim Ceren Bozoğlu, Hatice Aslan, Ece Yaşar ve Erdem Kaynarca gibi isimlerin de yer aldığı dizi, yılbaşında tüm diziler tatil yaparken yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam etmişti. Dizilerin yokluğunda reyting oranlarını bir nebze de olsa yükseltmeyi hedefleyen dizi amacına ulaşamadı.

HANDAN'IN HİKAYESİNDE SONA GELİNDİ

Annemizi Saklarken, konusu ile de dikkatleri üzerine çekmişti. Dizinin konusu ise şöyle: Henüz çocuk sayılacak yaşta ilk bebeğini kucağına alıp, arkasından iki tane daha doğurmuş olan; şimdilerde ise Nişantaşı'nda tanınmış bir moda atölyesinde özel müşteri asistanı olarak çalışan Handan, Zerrin ve Dündar Demir'in evlilik yıldönümleri için evlerine elbise provasına gitmeye başlar. Bu sürede Dündar’ın ilgisini çeken Handan'ın ve çocuklarının hayatı, Zerrin ve Dündar'ın evlilik yıldönümü partisinden sonra değişecektir.

ELKIZI'NIN GÜNÜ DEĞİŞMİŞTİ

Reytinglerde beklenen sonucu alamayan diziler ya sona geliyor ya da son çare olarak gün değişikliğine gidiyor. Ekranların yeni dizilerinden olan ve özellikle sosyal medyada oldukça ses getiren Elkızı dizisi de gün değişikliğine gitti. Pazar günü ekranlara gelen dizinin reytniglerinde bir değişiklik olmaması halinde yakın zamanda final yapabileceği konuşuluyor.

TRT'nin iddialı dizisinden üzen haber! Masumlar Apartmanı final mi yapıyor? TRT 1'nin sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'ndan hayranlarını üzecek bir haber geldi. Dizinin reytinglerde geri sıralara düşmesi nedeniyle final yapacağı iddia edildi. Aynı kanalda yayınlanan Kıbrıs Zafere Doğru dizisinin de final yapacağı açıklanmıştı.