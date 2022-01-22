Türkiye Gazetesi

Bir döneme damga vuran ve severek izlediğimiz Doktorlar dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Melike Güner, annesini kaybetti. Ünlü oyuncu acı haberi Instagram hesabından paylaştı.

"CANIM ANNEMİ KAYBETTİK"

Güner, paylaşımında "20.01.2022'de canım annemi kaybettik. Acıma saygıyla sarılan, sessizce ellerinden tutan, yanımda olan tüm canım arkadaşlarım teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

Acı haberle derinden sarsılan Güner’e Feyyaz Duman, Meltem Cumbul ve İsmail Demirci’nin de aralarında olduğu birçok ünlü isim başsağlığı dileklerinde bulundu.

MELİKE GÜNER KİMDİR?

Melike Güner, 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. İncir Reçeli isimli romantik filmde ilk başrolünü oynadı. Uzun yıllar ekranda olan ve 2011 yılında final yapan Doktorlar dizisinde Zenan karakteriyle yakından tanındı. Bir dönem yönetmenlik yaptı. 2012 yılında Merhaba Hayat adlı dizinin kadrosuna Doktorlar'da oynadığı Zenan karakteri ile katıldı. Ünlü oyuncu son olarak Yalancılar ve Mumları adlı dizide Şerife karakterini canlandırdı. Güner’in dizi, film ve tiyatro çalışmaları sürüyor.

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