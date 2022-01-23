Türkiye Gazetesi

Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerine kötü haberi verdi. Sosyal medya fenomeni koronavirüse yakalandı.

KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Pozitif olan test sonucunu sosyal medya hesabından paylaşan Berfu Yenenler, "Evet kötü haber geldi maalesef ben de Covid pozitifim. Dünden beri birçok test yaptım ikna olmak adına, çünkü zaten şu an her hastalık çok salgın ama maalesef Covid'miş.” dedi.

“ÇOCUKLAR VE ESER İYİ”

Sağlık durumu hakkında da bilgiler veren Yenenler, “Şimdilik çok rahat ve neredeyse sıfır semptomla geçiriyorum. Bu şekilde devam eder umarım. Çocuklar ve Eser iyi. Kendimi ihtimal olduğu anda izole ettim. Umarım onlara da bir şey olmadan ben tek başıma hızlıca atlatacağım" diye yazdı.

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