Türkiye Gazetesi

Türk sinemasının iki büyük ismi uzun süredir bir araya gelmiyordu. İki usta sanatçının küslüğü uzun bir aradan sonra son buldu. Şener Şen, İlyas Salman’ın evine giderek adım attı.

Selfie yaptığı fotoğrafı Instagram'dan paylaşan Salman, altına "Kırk altı yıllık dostum gelmiş" notunu düştü. Salman’ın fotoğrafına kısa sürede onlarca yorum yapıldı ve birçok beğeni geldi.

İki usta sanatçı Şener Şen ile İlyas Salman'ın küslüğü sona erdi.



KEMAL SUNAL CAN DOSTUMDU

Öte yandan geçtiğimiz günlerde bir programa katılan İlyas Salman, Yeşilçam’daki dostluklarından bahsetmişti. Salman programda, Kemal benim hemşomdu. O Pötürgeli'ydi, ben Erguvan'lıydım. Can dostumdu. Yakındı. Can dostlarıma Şener Şen, Adile Naşit ve Ayşen Gruda da dahildi. Ben Kemal'in arkasından çok ağladım" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Şener Şen'den güzel haber Türk sinemasının usta ismi Şener Şen, dün hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs nedeniyle tedavi gören Şen'in durumunun iyi olduğu öğrenildi

Şener Şen’in 'Banker Bilo' filmi gerçek oldu Türkiye üzerinden Avrupa’ya gitmek isteyen 6 mülteci, insan kaçakçıları tarafından Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bırakıldı.