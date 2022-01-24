Türkiye Gazetesi

Bülent Şakrak, anne acısıyla yıkıldı. Şakrak’ın Alzheimer hastası olan ve bir süredir tedavi gören annesi Meral Şakrak vefat etti.

“TATLI HUYSUZ HALLERİN HEP BİZİMLE”

Acı haberi kendisi gibi oyuncu olan eşi Ceyda Düvenci, sosyal medyadan duyurdu. Düvenci yaptığı paylaşımda, "Canım Meral annem… Bugün veda ettin bize ama hep yuvamızın babaannesi olarak kalacaksın gülen yüzün, sözlerin, tatlı huysuz hallerin hep bizimle. Sevgilimin hayatıma kattığı en güzel kıymetsin sen. Canım erik, seni çok seviyorum" notunu düştü.

Paylaşımın altına Burcu Kara, Büşra Pekin, Emre Altuğ, Özge Özberk, Ayşe Tolga, Pınar Altuğ, Birce Akalay gibi pek çok ünlü isim baş sağlığı dileklerinde bulundu.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Bülent Şakrak’ın annesi Meral Şakrak'ın cenazesi 24 Ocak 2022 Pazartesi günü Marmara İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Melike Güner'in anne acısı: Kahreden haberi sosyal medyada paylaştı Doktorlar dizisinde canlandırdığı Zenan karakteri ile akıllarda yer eden Melike Güner’in annesi hayatını kaybetti. Güner, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.