Türkiye Gazetesi

Yeşilçam'da yüzlerce filmde rol almış olan sinemanın duayen ismi Fatma Girik sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Girik'in ölüm nedeninin koronavirüse bağlı çoklu organ yetmezliği olduğu açıklandı. Usta isim Girik'in cenazesiyle ilgili işlemler devam ederken vasiyeti ortaya çıktı.

MEMDUH'A KAVUŞACAĞIM

Girik bir süre önce cenazesiyle ilgili; ' Neticede robot değilim bir canlıyım, bir gün elbet ölümü tadacağım. Memduh’a (Ün) kavuşacağım. Ölüm kötü bir şey değil. Kötü olsa Allah ölümü vermezdi. Biz gideceğiz ki ardımızdan yenileri gelsin' açıklamalarından bulunmuştu. Girik'in cenaze işlemleri devam ederken nasıl bir veda edileceği de merak konusu oldu.

BÜYÜK BİR TÖREN İSTEMİYORUM

Usta sanatçı cenaze töreni ile ilgili yaptığı açıklamada sessiz sedasız uğurlanmak istediğini belirterek;

'Öldüğümde öyle büyük bir uğurlama ya da tören istemiyorum. Gülriz Sururi gibi sessiz sedasız çekip gitmek istiyorum' demişti.

FATMA GİRİK ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİNDEN HAYATINI KAYBETTİ

Sanatçı sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastaneden koronavirüse bağlı çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetmişti. Hastaneden yapılan açıklamada; “Türk sinemasının çınarı ve değerli oyuncusu Sayın Fatma Girik Covid 19’a bağlı viral pnömoni tedavisi görmekteyken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. Türk sinemasının dev oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Fatma Girik’in ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz” denildi.

Fatma Girik öldü mü, neden öldü? Fatma Girik hastalığı ne, kaç yaşında öldü? Yeşilçam'ın usta isimlerinden Fatma Girik hayatını kaybetti. Sevenleri kötü haberin gelmesinin ardından Fatma Girik neden öldü aramalarında bulundu. Usta isim Fatma Girik'in kaç yaşında olduğu da merak ediliyor. İşte Fatma Girik öldü mü, neden öldü, Fatma Girik kaç yaşındaydı sorularınızın cevabı

Fatma Girik hayatını kaybetti Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Fatma Girik, 79 yaşında hayatını kaybetti. Covid 19’a bağlı zatürre tedavisi gören Girik'in çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Fatma Girik, yeni yılı hastane odasında karşıladı Yeşilçam’ın usta sanatçılarından Fatma Girik, 2022’ye hastane odasında girdi. Girik’in fotoğrafını yeğeni sosyal medya hesabından paylaştı.