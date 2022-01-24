Türkiye Gazetesi

Yeni elde edilen bilgiler iptale, iddia edildiği gibi ekipteki Covid vakalarının değil “sanatçı kaprislerinin” yol açtığını gösteriyor. Adele’in Caesars Palace Colosseum’da ilki 21 Ocak’ta olmak üzere 16 Nisan’a kadar toplam 24 konser vermesi bekleniyordu. Las Vegas’taki kaynaklar, 33 yaşındaki şarkıcının, şehirde üç ay sürecek etkinliğin hazırlıkları sırasında ekibine “kâbus” yaşattığını ifade ettiler.

İddialara göre Adele, Colosseum’da son derece gelişmiş ses sisteminin kaldırılması ve yerine yeni bir ses sistemi kurulmasını istedi. Kaynaklar, daha önce yine zor beğenmeleriyle tanınan Madonna, Mariah Carey ve Celine Dion’un da orada konser verdiğini ve ses sisteminden herhangi bir şikayetlerinin olmadığını ifade ettiler.

TAMAMEN YENİ BİR SİSTEM ÜZERİNDE ISRAR ETTİ

Adele ayrıca yeni bir video sistemi de talep etmiş. Vegas’taki muhabir Scott Roeben, “Öğrendiğime göre Adele ve ekibi Colosseum’daki ev ekipmanlarını kullanmayı reddetmiş. Tiyatroda devasa bir video ekranı var, çok yüksek teknoloji, ancak Adele'in ekibi daha büyük bir ekranla tamamen yeni bir sistem üzerinde ısrar etti. Bu tür talepler yalnızca üretim maliyetlerini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda tedariklerin kesintiye uğradığı bir zamanda adeta felakete davetiye çıkarıyor. Maalesef son dakika iptalinde diva faktörünün büyük etkisi var” dedi.

Adele daha önce de bazı canlı performanslarını iptal etmişti.

Adele, konserinin iptal olduğunu gözyaşları içinde duyurdu ABD’de vereceği konserleri merakla beklenen İngiliz şarkıcı Adele’in konseri iptal oldu. Ünlü şarkıcı ekibinin Covid’e yakalandığı için konserin iptal olduğunu söylerken, yayınladığı videoda gözyaşları içinde hayranlarından özür diledi.