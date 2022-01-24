Türkiye Gazetesi

Usta oyuncu Fatma Girik bu sabah tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Hastaneye gelen Fatma Girik'in yakınları büyük üzüntü yaşadı. Girik ailesinin yakını Ahmet Hamdi Gürbüz ve Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik, hastane önünde açıklamalarda bulundu.

“BİZİM KİMSEYİ SUÇLAMA NİYETİMİZ YOK AMA…”



Aile yakını Ahmet Hamdi Gürbüz “Bizim kimseyi suçlama niyetimiz yok ama hastaneye gelen bir insanın sanki koronayla buraya gelip, burada vefat ettiği algısı çok doğru bir algı değil. Kendisi buraya geldiğinde fiziki birtakım sorunlar vardı. Zaten rutin gidip geliyordu. Aile ya da sevenleri hastaneyi suçlayacak değil ama buraya geldikten sonra hastanede bir insanın korona olması çok kabul edilir bir şey değil. Burada bir şikayet yok, Günay Bey’in de bizim de zaten hastane bildiğimiz bir hastane” diye konuştu.



Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik: "Bakıcısına veya gelenine gidenine test yaptırılsaydı. Çünkü ablamda korona yoktu."



“ABLAM HASTANEDE KORONA OLDU”



Kardeşi Günay Girik ise “Bakıcısına veya gelenine gidenine bile test yaptırılsaydı. Çünkü ablamda korona yoktu ve aşılarını tam yaptıran biriydi. Ben ablamı 2 senedir öpmedim bile, cenaze işlemleri ise yarın Cemal Reşit Rey’de tören düzenlenecek. Akabinde Teşvikiye Camii’nde cenaze namazı kılınacak. Daha sonra Bodrum’a götürülüp toprağa vereceğiz. Ben hastane yönetimi ile ilgili bir ihmal vardır demiyorum. Ama koronayı kesin burada oldu. Ama hastane ihmalimi, yoksa yeğenim gidip geliyor ondan mı, yoksa bakıcıdan mı bilmiyoruz. Başka birinden de olabilir ben bunu araştıracağım peşindeyim” şeklinde konuştu.

Fatma Girik'in yeğeni Aslı Turanlı: Bir enfeksiyona yakalandığını söylediler. Buraya solunum sıkıntısıyla hastaneye geldik ama nereden ne oldu hiçbir fikrim yok.

"NE OLDU HİÇBİR FİKRİM YOK"



Yeğeni Ahu Turanlı ise şöyle dedi:

“Tabi çok üzgünüz. Ben açıkçası annemi kaybettim ama Türkiye büyük bir değerini kaybetti. Hepimizin başı sağ olsun. 6 aydır zaten solunum sıkıntısı vardı. Maalesef işte bugün saat 06.00 sıralarında vefat etti. 2 haftadır burada yatıyordu. Son 2-3 gün yoğun bakıma aldılar. Ben her gün geliyordum, yoğun bakıma girdiği günün sabahında da gelmiştim. Ondan sonra yoğun bakımda olduğu için içeriye giremedim. Bir enfeksiyona yakalandığını söylediler. Buraya solunum sıkıntısıyla hastaneye geldik ama nereden ne oldu hiçbir fikrim yok. Yani solunum yetersiz olduğu için konuşmada da güçlük çekiyordu. Solunumla alakalı bir problemi vardı başka da bir problemi yoktu. O benim annemdi aramızda normal konuşmalarımız oldu. Hani iyileşip Bodrum’a dönmek istiyordu, maalesef şimdi cenazesini götüreceğim. Bodrum’u çok seviyordu, iyileşip oraya dönmek istiyordu” dedi.

Fatma Girik'in cenaze töreni detayları belli oldu Usta oyuncu Fatma Girik'in cenaze töreni detayları belli oldu. Girik'in cenazesinin Teşvikiye Camii'nde düzenlenecek törenin ardından Bodrum'da toprağa verileceği öğrenildi.

Fatma Girik'in cenaze vasiyeti ortaya çıktı Türk Sineması'nın duayen isimlerinden Fatma Girik tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Usta ismin cenazesiyle ilgili vasiyeti ortaya çıktı