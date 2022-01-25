Türkiye Gazetesi

Ünlü Amerikalı aktör Michael Madsen’in 26 yaşındaki oğlu Hudson, Hawaii’de Oahu adasında ölü bulundu. Ölüme silahla açılan ateşin yol açtığı ortaya çıktı. Ölümün tam olarak nerede meydana geldiği açıklanmazken Honolulu emniyet sözcüsü, “Hudson Lee Madsen’in kafasına açılan ateşle öldüğünü teyit edebiliriz” dedi. Polis, olayı intihar olarak değerlendiriyor.

HATIRALARI ONU SEVENLERLE YAŞAYACAK

Hudson daha önce ABD ordusunda görev yapmış ve sosyal medyada Afganistan’da çekilmiş fotoğraflarını paylaşmıştı. Wahiawa’da yaşayan Hudson, Carlie Madsen ile evli. Olay sonrası bir açıklama yayımlayan aile, “Hudson'un kaybı bizi derin acıya boğdu. Hatıraları devamlı onu tanıyan ve sevenlerle birlikte yaşayacak” ifadesini kullandı.

Ünlü yönetmen Quentin Tarantino’nun (58) yakın arkadaşı Michael (64), onun klasikleşen filmleri Rezervuar Köpekleri ve Kill Bill 1 ve 2 filmlerinde rol almıştı.

Sonradan Müslüman olan dünyaca ünlü şarkıcı evlat acısıyla sarsıldı 2018 yılında din değiştirerek Müslüman olan dünyaca ünlü İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor, evlat acısı ile sarsıldı. O'Connor'ın günlerdir kayıp olan oğlu ölü olarak bulundu.